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Caso Garlasco, Alberto Stasi ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi – avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 – ha ottenuto – con il parere favorevole della Procura generale di Milano – l’affidamento in prova ai servizi sociali. Si tratta di una richiesta che non ha a che fare con la revisione.  

Stasi era in regime di semilibertà. Un anno fa la Prima sezione penale della Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva concesso la misura alternativa della semilibertà. 

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