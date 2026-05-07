Internazionali, da Berrettini a Paolini: programma di oggi e dove vederli in tv
(Adnkronos) – Sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma vedrà protagonista Matteo Berrettini, che farà il suo esordio al primo turno, mentre Jasmine Paolini, campionessa in carica, è la grande attesa di quello femminile protagonista. Aspettando il debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo ‘di casa’, tanti i tennisti da tenere d’occhio, tra cui Coco Gauff e Aryna Sabalenka: ecco il programma completo della terza giornata di Internazionali d’Italia.
Campo Centrale
Dalle 11 Alexei POPYRIN-Matteo BERRETTINI
Jasmine PAOLINI-Leolia JEANJEAN
Coco GAUFF-Tereza VALENTOVA
Dalle 19 Lorenzo SONEGO-Ignacio BUSE
Aryna SABALENKA- Barbora KREJCIKOVA
BNP Paribas Arena
Dalle 11 Antonia RUZIC-Mirra ANDREEVA
Noemi BASILETTI-Alja Tomljanovic
Roman Andres BURRUCHAGA-Mattia BELLUCCI
Stefanos TSITSIPAS-Tomas MACHAC
Belinda BENCIC-Bianca ANDREESCU
Andrea PELLEGRINO-Luca NARDI
SuperTennis Arena
Dalle 11 Cristina BUCSA-Qinwen ZHENG
Federico Cinà-Alexander Blockx
Roberto BAUTISTA AGUT-Francesco MAESTRELLI
Thiago Agustin TIRANTE-Gianluca CADENASSO
Denis SHAPOVALOV-Mariano NAVONE
Pietrangeli
Dalibor SVRCINA-Miomir KECMANOVIC
Jacob FEARNLEY-Giovanni MPETSHI-PERRICARD
Maya JOINT-Viktorija GOLUBIC
Jelena OSTAPENKO-Amanda ANISIMOVA
Sebastian OFNER-Alex MICHELSEN
McCartney KESSLER-Iva JOVIC
Campo 13
Zizou BERGS-Terence ATMANE
Marton FUCSOVICS-Dino PRIZMIC
Tatjana MARIA-Sorana CIRSTEA
Katerina SINIAKOVA-Anna KALINSKAYA
Anhelina KALININA-Solana SIERRA
Marie BOUZKOVA-Taylor TOWNSEND
Campo 1
Panna UDVARDY-Elise MERTENS
Marcos GIRON-Marin CILIC
Clara TAUSON-Oleksandra OLIYNYKOVA
Cristian GARIN-Juan Manuel CERUNDOLO
Hamad MEDJEDOVIC-Valentin ROYER
Campo 2
Nikoloz BASILASHVILI-Daniel MERIDA
Yuliia STARODUBTSEVA-Simona WALTERT
Anastasia ZAKHAROVA-Linda NOSKOVA
Ethan QUINN-Pablo LLAMAS RUIZ
