Internazionali, da Berrettini a Paolini: programma di oggi e dove vederli in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma vedrà protagonista Matteo Berrettini, che farà il suo esordio al primo turno, mentre Jasmine Paolini, campionessa in carica, è la grande attesa di quello femminile protagonista. Aspettando il debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo ‘di casa’, tanti i tennisti da tenere d’occhio, tra cui Coco Gauff e Aryna Sabalenka: ecco il programma completo della terza giornata di Internazionali d’Italia. 

 

Campo Centrale
 

Dalle 11 Alexei POPYRIN-Matteo BERRETTINI 

Jasmine PAOLINI-Leolia JEANJEAN 

Coco GAUFF-Tereza VALENTOVA  

Dalle 19 Lorenzo SONEGO-Ignacio BUSE 

Aryna SABALENKA- Barbora KREJCIKOVA 

BNP Paribas Arena
 

Dalle 11 Antonia RUZIC-Mirra ANDREEVA 

Noemi BASILETTI-Alja Tomljanovic 

Roman Andres BURRUCHAGA-Mattia BELLUCCI 

Stefanos TSITSIPAS-Tomas MACHAC 

Belinda BENCIC-Bianca ANDREESCU 

Andrea PELLEGRINO-Luca NARDI 

SuperTennis Arena
 

Dalle 11 Cristina BUCSA-Qinwen ZHENG 

Federico Cinà-Alexander Blockx 

Roberto BAUTISTA AGUT-Francesco MAESTRELLI 

Thiago Agustin TIRANTE-Gianluca CADENASSO 

Denis SHAPOVALOV-Mariano NAVONE 

Pietrangeli
 

Dalibor SVRCINA-Miomir KECMANOVIC 

Jacob FEARNLEY-Giovanni MPETSHI-PERRICARD 

Maya JOINT-Viktorija GOLUBIC 

Jelena OSTAPENKO-Amanda ANISIMOVA 

Sebastian OFNER-Alex MICHELSEN 

McCartney KESSLER-Iva JOVIC 

Campo 13
 

Zizou BERGS-Terence ATMANE 

Marton FUCSOVICS-Dino PRIZMIC 

Tatjana MARIA-Sorana CIRSTEA 

Katerina SINIAKOVA-Anna KALINSKAYA 

Anhelina KALININA-Solana SIERRA 

Marie BOUZKOVA-Taylor TOWNSEND 

Campo 1
 

Panna UDVARDY-Elise MERTENS 

Marcos GIRON-Marin CILIC 

Clara TAUSON-Oleksandra OLIYNYKOVA 

Cristian GARIN-Juan Manuel CERUNDOLO 

Hamad MEDJEDOVIC-Valentin ROYER 

Campo 2
 

Nikoloz BASILASHVILI-Daniel MERIDA 

Yuliia STARODUBTSEVA-Simona WALTERT 

Anastasia ZAKHAROVA-Linda NOSKOVA 

Ethan QUINN-Pablo LLAMAS RUIZ 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

