Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato battuto al primo turno da Prizmic.

La sfida tra Berrettini e Popyrin è in programma oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 11 sul campo Centrale del Foro Italico. I due tennisti si sono sfidati in cinque precedenti, con l’azzurro che conduce nettamente per 4-1 nel parziale. Nell’ultimo incrocio tra i due a imporsi è stato proprio Berrettini, che ha battuto Popyrin in due set nel primo turno dell’Atp di Vienna 2025.

Berrettini-Popyrin sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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