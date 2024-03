Balzerani, Donzelli contro prof della Sapienza per il post su ex terrorista

(Adnkronos) – "Ma davvero @DiDonadice ha fatto questo Post (poi cancellato per vigliaccheria) per ricordare la terrorista rossa che con le BR rapì Moro e senza mai pentirsi rivendicò l'omicidio di Lando Conti? Non sono queste le idee che non si cancellano da insegnare alla Sapienza". E' il duro post su X di Giovanni Donzelli in risposta a un altro post di Donatella Di Cesare, filosofa, editorialista, saggista italiana e docente, che dopo la morte di Barbara Balzerani aveva scritto: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)