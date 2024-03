Haiti, scontri all’aeroporto: decine di migliaia fuggono dalla capitale

(Adnkronos) – Violenti scontri tra poliziotti e bande armate si sono registrati all'aeroporto internazionale Toussaint Louverture a Port-au-Prince, a Haiti. Cancellati i collegamenti aerei in seguito allo stato di emergenza e al coprifuoco adottati in seguito alla maxi evasione di migliaia di detenuti dal più grande carcere della capitale haitiana. Mentre le bande armate rivendicano di controllare ''l'80% di Port au Prince'' e di puntare all'assalto della Banca centrale, decine di migliaia di persone stanno lasciando le loro abitazioni e scappando dalla capitale per il timore della crescente insicurezza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)