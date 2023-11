25 novembre, donna con bandiera Palestina aggredita al corteo a Roma

(Adnkronos) – Una donna che esponeva la bandiera palestinese è stata aggredita durante il corteo di Non una di meno a Roma. Lo denuncia la stessa donna, Maya Issa, presidente del movimento studenti palestinesi. "Una donna mi si è avvicinata e mi ha detto di togliere la bandiera perché il corteo è contro la violenza sulle donne e non per la Palestina e che ci sono donne stuprate da Hamas – ha detto – Poi quando le ho detto di no, me l'ha strappata dalle mani, dandomi due calci e urlando 'terroristi'". Due ragazzi hanno difeso la donna e anche con loro ci sono stati momenti di tensione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

