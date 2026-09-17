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Innovazione, Brambilla (Statale): “Progresso deve essere per tutti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “È importante riflettere oggi non soltanto sull’innovazione in termini di tecnologia, ma anche sull’equilibrio fra opportunità e rischi che l’innovazione porta con sé. Mi riferisco al dover tenere un equilibrio tra la rapidità del progresso scientifico-tecnologico e dall’altro lato la necessità di tutelare l’inclusione, quindi un’innovazione che sia per tutti, che sia un’opportunità per tutta la cittadinanza”. Ad affermarlo Marina Brambilla, rettrice dell’Università Statale di Milano, a margine del festival ‘Sette idee’, l’evento sull’innovazione organizzato da L’Espresso allo Step FuturAbility District del capoluogo lombardo, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. 

“Credo sia davvero importante avere questa due giorni di riflessione sul tema dell’innovazione”, ha continuato Brambilla, “in una città come Milano che è sempre di più una città della conoscenza. Poter ragionare sull’interazione tra università, enti di ricerca, istituzioni, industria e imprese è fondamentale, proprio perché l’ambito dell’innovazione vede in Milano una possibile capitale non soltanto nazionale, ma internazionale. Sono ormai tantissime le giovani startup che escono da un percorso di ricerca dagli otto atenei milanesi e dalle quattordici università lombarde”, ha poi aggiunto la rettrice, “quindi il nostro è davvero un territorio fertile”. 

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