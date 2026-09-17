Alberto Matano nuovo giurato di Ballando con le stelle, l’annuncio ufficiale

(Adnkronos) –

È ufficiale: Alberto Matano è il nuovo giurato di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato oggi nel corso di TG1Talks, il podcast del TG1, condotto da Giorgia Cardinaletti.

L’ospite di oggi del podcast era proprio il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ e il giudice del tesoretto del dance show di Rai 1, e nel corso della puntata è arrivata la chiamata della conduttrice Milly Carlucci. Si vociferava ormai da tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Matano, lascia la poltrona del tesoretto, per sedersi al tavolo dei giudici. “Era un segreto, io non ho parlato con nessuno”, ha detto Matano, mettendo le mani avanti.

“La notizia è che Alberto abbandona profumo di saggezza. Troviamo un profumo di aggressività, perché io ti chiedo di entrare a far parte della giuria. Quindi ti chiudo di lasciare il ruolo, come dici tu, di padre Ralph, padre consolatore di tutti i peccatore, e di diventare invece uno dei nostri very aggressive giurati”, ha detto Milly. Ovviamente invito accettato. “Speriamo di essere all’altezza”, ha replicato Matano.

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