Tor San Lorenzo, record di presenze da Emporio Abate per lo “Scarpa Day”

Incredibile affluenza per per lo “Scarpa Day” di Emporio Abate di viale San Lorenzo. Da alcuni giorni sono iniziate file interminabili alle casse con oltre 1500 visitatori tra i vari punti vendita.

Un successo ben riuscito, ideato dal giovanissimo imprenditore Salvatore Abate, classe ’91, ragazzo che da anni si distingue per le sue continue iniziative “originali” e “geniali” che danno lustro al territorio portando un fiume di gente da tutto l’hinterland romano.

Tanti infatti sono stati i visitatori e i curiosi, tra le file di persone quasi tutti erano seguaci della sua pagina facebook “Emporio Abate” che ha da poco superato la soglia di 20.000 followers sui social.

«Quando ho visto le persone in fila mi sono emozionato – commenta il giovane Abate – voglio ringraziare chi continua a condividere i nostri post ogni giorno, il rapporto che abbiamo con la nostra clientela è speciale e questi numeri sono la dimostrazione che anche in periodi così difficili l’impegno e l’amore per il proprio lavoro pagano sempre».

«Sto pensando di continuare in settimana con altre incredibili promozioni – conclude Abate – in settimana vado a caricare ancora per assecondare le richieste dei nostri clienti su abbigliamento e scarpe. Credo sempre di più in questa città, lo faccio con il cuore augurandomi che sempre più persone in futuro possano sceglierla per dare ulteriori servizi ad un territorio pieno di persone che si impegnano ogni giorno dentro le loro attività per farlo crescere. Colgo l’occasione per ricordare anche a chi non ci conosce che per tutto il mese nei nostri negozi ci saranno tanti sconti fino ad esaurimento scorte anche su intimo abbigliamento e profumeria».

