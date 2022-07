Nuova Florida, auto si ribalta su viale Gorizia: interviene l’elisoccorso

Grave incidente sul litorale, un’auto si ribalta ad Ardea tra Via Gorizia e Via di Pratica di Mare.

E’ successo poco prima di mezzogiorno nel quartiere Nuova Florida, dove, per cause ancora da accertare, un’auto guidata da uomo è finita ribaltata sulla carreggiata. Per estrarre la persona ferita, le cui generalità non sono note al momento, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Presente anche i sanitari del 118 intervenuti che hanno assistito il ferito e trasferito in eliambulanza in Ospedale. L’elicottero è atterrato in un terreno a poca distanza da Via Pratica di Mare e Viale Forlì (di fronte a Largo Genova).

Le sue condizioni di salute non sono note, anche se a quanto pare, il conducente avrebbe sbattuto la testa pertanto sono in corso accertamenti

