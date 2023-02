Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale ha incontrato a Palazzo Valentini l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia

Fisio fit

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha incontrato a Palazzo Valentini l’Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, S.E. Jan Kohout, e il Ministro Consigliere Klara v. Kriegsheim Kadlecova.

Un incontro proficuo dove si è ribadita la piena disponibilità a consolidare i rapporti diplomatici e a rafforzare la cooperazione in diversi ambiti, economici, culturali, turistici. È in corso l’iter, che si concluderà con l’approvazione da parte della Regione di Zlìn e del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri, per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, in vista dell’intensificazione dei rapporti tra le due aree, specialmente nel campo delle nuove tecnologie e delle smart cities.

“L’incontro è stato proficuo per promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030 e per la preparazione del Giubileo nel 2025. Roma si candida a Expo con una forte vocazione, sostenuta dal Sindaco Gualtieri, rivolta al cambiamento climatico e all’innovazione tecnologica. La scelta di valorizzare il Tecnopolo Tiburtino, come l’area verde di Torvergata a forte vocazione socio-sanitaria, e i poli industriali tra i più avanzati d’Europa come Colleferro nel campo aerospaziale, ampliano le potenzialità di sviluppo e il forte ruolo innovativo in ambito europeo e mondiale di Roma e del suo territorio metropolitano, oltre l’ambito prettamente culturale e turistico. In preparazione del Giubileo 2025, la collaborazione con la repubblica Ceca e la regione di Zlin riguarderà anche la valorizzazione degli itinerari del turismo religioso, oltreché , attraverso missioni e incontri, si porranno le basi per una forte collaborazione industriale rispetto alla modernizzazione del sistema pubblico di trasporto e alla mobilità sostenibile. Le difficoltà attuali del conflitto ucraino che ci pongono in dovere di lavorare per la conservazione dei diritti conquistati. Abbiamo condiviso con l’Ambasciatore la ferma volontà di rinsaldare il rapporto di vicinanza e incontro tra i popoli, per sostenere l’identità di cittadini europei, senza nessun confine, specialmente nelle nuove generazioni”.

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.