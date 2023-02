Strade a Ciampino, gli interventi di ripristino sul territorio. L’Assessore Silvi: “Vogliamo ridare dignità alla nostra Città”

Fisio fit

Proseguono gli interventi di manutenzione di strade e marciapiedi e ripristino della pavimentazione nelle vie cittadine oggetto di lavori per la realizzazione della rete di telecomunicazione in fibra ottica ultra veloce sul territorio comunale. I ripristini interesseranno i diversi quartieri; si parte questa settimana con il seguente cronoprogramma:

– via XXIV Maggio

– via II Giugno

– via Col di Lana

– via IV Novembre

– via Italia

– via Fiume

– via Roma

– via Dalmazia

– via Respighi

– via Giordano

– via Biroli

– via Trento

– via Trieste

– via Pignatelli

– via Mura dei Francesi

– via IV Novembre

– via Gorizia

“Stiamo lavorando spediti – spiega l’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Silvi – con l’obiettivo di ridare dignità alla nostra Città. Abbiamo incontrato le ditte preposte alla realizzazione della fibra e alla manutenzione stradale e abbiamo deciso di concentrarci sulla riqualificazione urbana partendo proprio dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Prima di procedere con l’installazione della fibra in altre vie cittadine vogliamo dedicarci ai ripristini evitando così che le piogge possano aggravare la situazione della pavimentazione in attesa della posa dell’asfalto. È nostra intenzione non trascurare alcun aspetto e valorizzare le strade cittadine affiancando ai lavori strutturali i piccoli interventi quotidiani”.

“Questa mattina è partito un nuovo intervento di ripristino degli asfalti e di manutenzione dei marciapiedi nelle vie del centro cittadino – annuncia la Sindaca Emanuela Colella – Abbiamo accolto le istanze dei nostri cittadini e, in accordo con le ditte preposte che ringraziamo per il lavoro svolto, abbiamo deciso di modificare il cronoprogramma dei lavori in fibra ottica per occuparci in via prioritaria dei ripristini nei diversi quartieri cittadini. L’obiettivo è rendere le nostre strade più sicure per tutti gli utenti”.