Astrotarocchi 3 agosto 2023

🌻🌻🌻Astrotarocchi 🌻🌻🌻

🌻🌻03 Agosto 2023🌻🌻

🌻Ariete ci sono degli ostacoli che vanno eliminati velocemente e in aiuto arriva il destino, che dara’ una mano e nell’arco della giornata si eliminano, con anche un successo riguardo qualcosa

🌻Toro c’e’ voglia di giocare, e giocando si cerca di conquistare qualcuno che v’interessa, ma appunto con leggerezza, la notizia buona e’ che potreste riuscirci

🌻Gemelli bisogna fare attenzione a qualcosa o qualcuno che cerca in qualche modo di sottrarvi un progetto, un idea, che fareste bene in questi giorni a tenere sotto chiave nei pensieri, fino a che non lo portate a compimento. Meglio tacere

🌻Cancro avete intrapreso un nuovo cammino, siete nella giusta direzione e inizia forse anche un corteggiamento, con una gran bella riuscita futura, quindi avanzate a passo sicuro

🌻Leone possono esserci delle scelte che riguardano il lavoro e dovrete valutare se vale la pena cambiare o restare, riflettete prima di decidere

🌻Vergine qualcosa ancora non vi e’ chiaro come se fosse segreto, uscira’ fuori allo scoperto e partiranno una serie di emozioni veramente importante e avete una bella rivincita su quello che e’ in sospeso ( nei prossimi tempi )

🌻Bilancia giornata tranquilla dove qualche complicazione quotidiana si affaccia, ma nulla che non si sistema in breve tempo, occorre solo qualche grammo di pazienza in piu’

🌻Scorpione cambiando la direzione anche a dei pensieri che si hanno la fortuna s’affaccia ad aiutare, forse e’ proprio questo che bisogna fare, cambiare direzione per ottenere i propri riconoscimenti, provate a cambiare

🌻Sagittario fine di una situazione pesante, avete cambiato direzione, e il lavoro nel tempo, se lo fate con grande passione vi riconoscera’ la competenza con il quale l’avete fatto. Arrivano i successi

🌻Capricorno e’ un momento si di riposo ma anche di profonda riflessione dove si tirano le somme, e se qualcosa ancora e’ da sistemare vi attiverete in tal senso, e comunque al momento giusto tutto sara’ a posto

🌻Acquario occhio alla fortuna che bussa alla porta, qualcosa che si risolve arriva veloce e va, sappiate cogliere il momento, e’ proprio un attimo fugace ma vi permette di sistemare una preoccupazione che avete

🌻Pesci qualche screzio in famiglia potra’ essere risolto andando oltre senza soffermarsi troppo a discutere, e’ meglio evitare, per il quieto vivere e andare oltre, la giornata comunque scorre tranquilla

🌻🌻🌻 Buona giornata 🌻🌻🌻