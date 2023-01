Il Torino cerca continuità sul campo della Salernitana: ecco la probabile formazione granata

Nella giornata di domani all’ora di pranzo il Torino sarà ospite in casa della Salernitana: dopo il pareggio maturato in casa contro il Verona, i granata di Juric tenteranno di dare continuità al primo risultato utile della seconda parte di stagione.

In conferenza stampa il tecnico croato ha lodato l’atteggiamento e la prestazione degli atleti scesi in campo contro gli scaligeri, avendo visto una squadra matura impegnata in una gara piena di insidie, pur sottolineando la mancanza di cattiveria e precisione nelle ultime fasi di azione.

Per quanto concerne il prossimo avversario, sulla cui panchina siede l’ex tecnico Davide Nicola, Juric ha dichiarato di aspettarsi una partita difficile, essendo i campani un’ottima squadra e bene allenata: in virtù anche dei tanti impegni ravvicinati il tecnico granata potrebbe anche decidere di cambiare delle pedine, a centrocampo soprattutto, potendo contare su Linetty che per sua stessa ammissione sta giocando un ottimo campionato. In difesa invece potrebbe decidere di dare un po’ di spazio a Bayeye, Buongiorno rientra dalla squalifica e Singo è completamente recuperato mentre Aina e Pellegri saranno per molto tempo lungodegenti: in attacco salgono le quotazioni di Sanabria come punta centrale.

Alla luce di queste dichiarazioni, ecco quale potrebbe essere la probabile formazione del Torino: tra i pali ci sarà Vanja, mentre la difesa a tre potrebbe essere composta da Rodrìguez, Schuurs e Djidji. Sugli esterni potrebbero esserci Vojvoda e Singo con Ricci e uno tra Lukic e Linetty a completare il pacchetto. Il tridente offensivo potrebbe essere composto da Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria.

TORINO FC (3-4-2-1): Vanja; Rodrìguez ©, Schuurs, Djidji; Vojvoda, Ricci, Linetty (Lukic), Singo; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Ivan Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Buongiorno, Lazaro, Gineitis, Adopo, Radonjic, Karamoh, Seck.