Chiusura della Mostra “Sensi Unici” ad Ariccia e Tombola tattile

Il 9 Gennaio 2023 alle h: 16.30 presso l’altana di Palazzo Chigi si terrà la chiusura ufficiale di “Sensi Unici”, la mostra di libri e opere tattili che, nei tre mesi di permanenza ad Ariccia ha visto la partecipazione di più di duemila visitatori e ha fatto da cornice alle tante attività del progetto “Con-tatto: per leggere insieme” con il quale la Biblioteca Attiva ha vinto il bando “Lettura per tutti 2020” del Centro per il Libro e la Lettura. Sarà quindi un momento per tirare le somme di quanto avvenuto finora e presentare le attività future, salutando una mostra che ha permesso ad un ampio territorio di entrare in contatto con riflessioni e possibilità riguardanti l’accessibilità al patrimonio culturale e alla lettura.

Interverranno il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli e l’amministrazione comunale, Francesco Petrucci, il conservatore di Palazzo Chigi che ha ospitato l’esposizione nella suggestiva cornice dell’Altana, il Palazzo delle Esposizioni e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Prociechi dalla cui collaborazione è nata l’idea e la realizzazione della mostra, i partner del progetto Con-tatto tra cui l’unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il Consorzio bibliotecario dei Castelli Romani, il liceo Joyce e L’I.C. Vito Volterra di Ariccia.

A seguire, come momento di condivisione per un progetto che ha come obbiettivo fondamentale quello di avvicinare realtà spesso distanti nella creazione di una comunità più attenta , si terrà una tombolata tattile insieme all’UICI con il presidente della sezione di Roma Giuliano Frittelli e il vicepresidente Roberto Remoli. Un’occasione per riunire la collettività in un momento di gioco e scambio.