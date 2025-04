Il Tar respinge il ricorso: il bando per le nuove licenze taxi a Roma va avanti

Un nuovo ostacolo è stato superato. La decisione del Tar di non sospendere l’assegnazione delle 1.000 nuove licenze rappresenta un successo importante per il Comune di Roma. Un eventuale stop al bando, infatti, avrebbe reso impossibile mettere in strada nuove auto bianche durante l’anno giubilare. Si tratta di un nuovo successo per il Campidoglio dopo il rigetto, avvenuto a dicembre, di un altro ricorso.

Il ricorso dei candidati “Opzione 3” Si erano rivolti ai giudici amministrativi i candidati che avevano optato per la “terza opzione” del bando taxi del Comune di Roma. Parliamo di circa un centinaio di aspiranti tassisti che avevano deciso di concorrere sia per le 800 licenze ordinarie che per le 200 per il trasporto disabili. Però, al momento della pubblicazione delle graduatorie di merito, queste persone si erano ritrovate in fondo ad entrambe le classifiche a prescindere dal punteggio ottenuto.

Licenze taxi a Roma: il ricorso al Tar Un mese fa, quindi, i candidati della terza opzione avevano presentato ricorso al Tar chiedendo, tra le altre, si sospendere l’assegnazione delle licenze per poi entrare nel merito della vicenda. I giudici amministrativi, però, hanno rigettato le richieste, rimandando la discussione del ricorso a dicembre 2025.