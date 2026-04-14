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Il Pakistan propone di ospitare secondo round di negoziati tra Iran e Usa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il Pakistan ha proposto di ospitare una seconda tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad. Lo riferisce la Tv al Jazeera citando fonti ufficiali pakistane. Secondo un alto responsabile di Islamabad, i primi colloqui non sono stati un’iniziativa isolata, ma rappresentano solo la fase iniziale di un processo diplomatico più ampio e continuativo.
La proposta pakistana arriva mentre è in vigore un fragile cessate il fuoco tra Washington e Teheran, con scadenza prevista tra pochi giorni (intorno al 21-22 aprile). Fonti diplomatiche indicano che la seconda tornata potrebbe tenersi già giovedì prossimo proprio nella capitale pakistana, prima della scadenza della tregua temporanea. Fonti vicine ai mediatori sottolineano che l’obiettivo immediato resta quello di prolungare e consolidare la tregua, evitando un ritorno alle ostilità su larga scala.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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