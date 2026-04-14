Bancali usati e nuovi
ItaliaUltim'ora

Salvini “O l’Europa sospende il patto di stabilità o costretti a fare da soli”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Non so a cosa stiamo assistendo: la situazione è già complicata di suo senza che qualcuno si svegli attaccando il Papa, c’è un limite alla pazienza umana”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a Non Stop News su Rtl 102.5. “Se c’è una guida morale, spirituale e politica che sta invitando al dialogo e chiedendo la risoluzione dei conflitti è proprio il Papa – continua Salvini, – Mi interessa poco sapere cosa intendesse il presidente degli Stati Uniti, ma so che la situazione economica per milioni di italiani rischia di diventare sempre più complicata; stiamo ipotizzando una serie di soluzioni, come il blocco del conto bollette su luce, gas e gasolio per tutto il 2026 al pre guerra in Iran. C’è bisogno di collaborazione anche da parte dell’Europa, che lasci un minimo di libertà di manovra ai singoli paesi: o la sospensione del patto di stabilità la fa Bruxelles di sua iniziativa o saremo costretti a fare da soli. Non chiediamo i soldi in più, ma semplicemente di usare quelli che abbiamo a bilancio per bloccare ogni aumento almeno per tutto il 2026”, conclude.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sesso, diametro cruccio per un uomo su 4. Il Penisfiller fa boom in Italia

2 Dicembre 2023

Roma, vasto incendio in impianto rifiuti a Malagrotta

24 Dicembre 2023
Monterotondo

Nettuno, un uomo spara ai cartelli stradali. Diverse le armi trovate in casa

27 Settembre 2019

Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete

7 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno