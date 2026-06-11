Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Iran, Trump “Approvati i punti finali dell’accordo, attacchi annullati”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annulla gli attacchi in Iran pianificati per stasera. Lo annuncia lo stesso presidente in un post sul social Truth.
“Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell’Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l’Iran previsti per questa sera – scrive Trump -. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino alla finalizzazione di questo accordo – data e luogo della firma saranno annunciati a breve”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Papa a Madrid, oltre 1,2 milioni alla messa in Plaza Cibeles: “Basta egoismo e indifferenza, costruiamo un mondo nuovo”

7 Giugno 2026

Lavazza, a Identità Milano 2026 ﻿la proposta di 1895 Coffee Designers

10 Giugno 2026

Lotito risponde a Renzi: “Stesso stipendio ma io presente al 94% di votazioni in Senato, lui al 54”

4 Aprile 2026

Box office, Wonka domina gli incassi

18 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno