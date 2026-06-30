Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Il ministro degli Esteri cinese visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Meno di un minuto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia dal 2 all’8 luglio, come annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri.

Wang, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, effettuerà la visita su invito del ministro danese degli Esteri Lars Lokke Rasmussen, della ministra svedese degli Esteri Maria Malmer Stenergard, della ministra finlandese degli Esteri Elina Valtonen e del ministro norvegese degli Esteri Espen Barth Eide, come chiarito dal portavoce.

Foto Xinhua

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Scarnecchia: “Ho avuto un infarto davanti al Duomo: c’era un medico, mi ha salvato”

5 Dicembre 2023
Sergio Costa

L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni plaudono alla riconferma del Ministro Sergio Costa

4 Settembre 2019

Trump fischiato al Madison Square Garden, i Knicks perdono la gara 3

9 Giugno 2026
Autonoleggio

Autonoleggio e multe, buone notizie per i consumatori sulle penali

22 Aprile 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno