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Rinaldi e il lapsus in diretta su La7: “Tra pochissimo su ‘Chi l’ha visto?'”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
“Tutto questo tra pochissimo su ‘Chi l’ha visto?’… seh, su ‘Ignoto X'”. Un lapsus che non poteva accadere in un momento più significativo di questo. Sta diventando virale sui social il video di Pino Rinaldi che, durante la puntata di ieri della sua trasmissione ‘Ignoto X’ su La7, ha commesso una gaffe. 

Proprio nel giorno in cui si è scatenato il caso sul futuro di Federica Sciarelli e sulla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’, il giornalista e conduttore – che sta per concludere la sua prima stagione a La7 – nel lanciare il primo blocco del suo programma ne ha sbagliato il nome, citando proprio la storica trasmissione di Rai3. 

 

 

﻿L’episodio non è passato inosservato e ha immediatamente infiammato i social network, dove la reazione degli utenti è stata ironica e immediata. “Lapsus ma attualissimo”, scrive qualcuno, mentre altri scherzano: “Pino ha confessato”. In molti si interrogano sulla natura della gaffe: “Pino, è un’anticipazione o un lapsus freudiano?”. C’è anche chi lo candida direttamente alla successione: “Io vedrei bene Pino Rinaldi alla conduzione di #chilhavisto. Però si deve portare anche il mitico Carmelo”. 

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