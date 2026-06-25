Leroy Merlin, per edizione 2026 di ‘Bricolage del Cuore’ 40 progetti di riqualificazione in tutta Italia

(Adnkronos) – In tutta Italia, sono migliaia le realtà del terzo settore che ogni giorno lavorano per offrire supporto e un futuro a chi si trova in difficoltà. Spazi di accoglienza, centri di aggregazione, case-famiglia: luoghi fondamentali per la coesione sociale che spesso necessitano di manutenzione e cura per rimanere sicuri, funzionali e soprattutto dignitosi per le persone che accolgono. Per rispondere a questa esigenza diffusa, Leroy Merlin ha attivato anche quest’anno ‘Bricolage del Cuore’, il suo programma di volontariato d’impresa dedicato al contrasto della povertà abitativa. L’iniziativa unisce l’azienda, i collaboratori, i clienti e le associazioni partner, mettendo a disposizione prodotti, competenze tecniche e ore di volontariato per realizzare piccoli interventi concreti di riqualificazione e sistemazione. L’edizione 2026 si è distinta per un’importante novità introdotta: per partire dall’ascolto dei territori, per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti. Una call to action nazionale che ha registrato un successo immediato, raccogliendo quasi 300 richieste in pochissimo tempo. Di queste, circa 40 progetti sono stati selezionati per un intervento immediato, attraverso il supporto di 52 negozi e oltre 500 volontari in tutta la Penisola. Un grande sforzo collettivo a sostegno, complessivamente, di oltre 1700 persone in difficoltà, a cui si aggiungono 250 animali domestici – cani e gatti – aiutati.

Le numerose richieste rimanenti non andranno perse, ma saranno indirizzate verso altri strumenti e programmi con cui l’azienda supporta le comunità, come “La Casa Ideale” (vendita agevolata di prodotti ad associazioni del terzo settore che si occupano di accoglienza, inclusione sociale e cittadinanza attiva) e la partnership con la piattaforma Regusto (donazioni di invenduti ed eccedenze). ‘Bricolage del Cuore’ si inserisce infatti in un ecosistema di progetti più ampio, a testimonianza di un impegno strutturato e a lungo termine di Leroy Merlin per generare un impatto sociale concreto sui territori in cui opera. Gli interventi, conclusi con una maratona di eventi in tutte le città, hanno toccato diverse sfere della fragilità abitativa: dalla piccola manutenzione e decorazione alla ristrutturazione di appartamenti per l’housing sociale, dalla creazione di orti comunitari alla riqualificazione di spazi esterni per associazioni che assistono persone con disabilità, minori, donne vittime di violenza e anziani. Tra i tanti progetti realizzati, spiccano iniziative come ‘Una casa per l’autonomia’ con l’associazione Il Balzo a Milano, per favorire l’inclusione abitativa di persone migranti e rifugiate; la riqualificazione degli spazi della casa di accoglienza per donne e minori vittime di violenza, ospitata all’interno della Masseria Ferraioli di Afragola (NA); l’intervento di manutenzione e miglioramento degli spazi abitativi di Progetto Tenda s.c.s., a Torino, destinati a persone in condizione di fragilità abitativa.

“Siamo orgogliosi di celebrare un’altra importante edizione del Bricolage del Cuore, un progetto che incarna la nostra missione più profonda, quella di garantire a chiunque il diritto a una casa ideale, generando un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo,” ha dichiarato Barbara Casartelli, Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia. “Vedere i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la nostra parte. Ogni pennellata, ogni vite stretta, ogni giardino rinnovato non è solo un intervento materiale, ma un gesto di cura che restituisce dignità, bellezza e speranza. Il Bricolage del Cuore è il passaggio dal ‘fai da te’ al ‘fai da noi’, un modello di collaborazione che continueremo a sostenere con convinzione per contrastare la povertà abitativa e promuovere l’inclusione sociale”. Dal suo lancio, nel 2014, il progetto Bricolage del Cuore ha permesso di realizzare oltre 650 interventi in tutta Italia, coinvolgendo altrettante realtà associativi per un totale di oltre 7500 volontari, a testimonianza di un impegno solido e continuativo a fianco delle comunità.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)