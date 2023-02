Il Milan torna alla vittoria e la Roma crolla a Cremona

Nella prima partita della giornata, il Napoli vince 0-2 al Castellani contro l’Empoli. Autogol di Ismajili al 17mo e raddoppio di Osimehn al 28mo del primo tempo.

Il Sassuolo fa il colpo a Lecce vincendo 0-1 con un gol di Thorstvedt al 65mmo con un colpo di testa. Thorstvedt sfrutta un cross da calcio d’angolo di Berardi e complice anche una piccola deviazione di un difensore leccese, fa si che la palla si insacchi nella porta pugliese.

Per il secondo anno consecutivo, l’Inter perde al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta, questa volta per 1-0 con un gol di Orsolini a 10 minuti dal termine.

Il Bologna raggiunge i 35 punti e approda così al settimo posto e quindi in piena zona Europa, l’Inter perde ulteriore contatto dalla prima posizione e denota ancora una volta lo scarso rendimento immediatamente dopo una gara europea, La vittoria contro il Porto ha probabilmente logorato e svuotato la mente alla squadra di Inzaghi.

Nel match delle ore 15 all’Arechi tra Salernitana e Monza, i padroni di casa travolgono la squadra di Berlusconi.

Coulibaly al 50mo realizza un gol fantastico: un tiro a giro dal vertice destro dell’area di rigore che va a insaccarsi alle spalle di Cragno che non può mai arrivare a prendere quel pallone che si insacca praticamente all’incrocio dei pali.

Ci pensa poi Kastanos al 64mo a raddoppiare con una corale azione di contropiede. Il pallone arriva a Kastanos che da fuori area colpisce a colpo sicuro e fulmina Cragno per la seconda volta slla sinistra del portiere.

Al 76mo la goal line technology assegna il gol del 3-0 a Candreva che raccoglie una respinta corte di Cragno e sulla ribattuta prende in pieno la traversa ma la palla oltrepassa la linea di porta. Risultato che non ammette repliche e la Salernitana conquista 3 punti importanti in chiave salvezza.

Termina 2-2 Udinese-Spezia al Friuli. Va subito in vantaggio lo Spezia al quinto minuto col solito Nzolà, poi al 22mo è Betuncal a trovare il pareggio per i bianconeri.

Nel secondo tempo è l’ex Juventino Pereyra a ribaltare la situazione a favore dei padroni di casa con un tiro rapido da quattordici metri che si insacca violentemente sotto la traversa.

Ma è ancora Nzolà al 72mo con una azione di contropiede dello Spezia che gli permette di entrare in area e fulminare con un secco destro l’incolpevole Silvestri.

Il Milan torna alla vittoria in casa contro l’Atalanta vincendo per 2-0. I rossoneri ritrovano così il sorriso anche in campionato dopo la bella prestazione in champions league.

Un secco 2-0 grazie a un’autorete di Musso al 25mo e al raddoppio di Messias a quattro minuti dal termine, proiettano il Milan temporaneamente al secondo posto in classifica in concomitanza con i cugini nerazzurri

Squillante vittoria in trasferta della Fiorentina che mette sotto i padroni di casa del Verona ormai sempre più diretti verso la serie B. Sono Barak, Cabral e Biraghi i tre che mettono a segno i gol con cui la Viola espugna il Bentegodi. Incredibile il gol di Biraghi che realizza a sorpresa dalla propria metà campo con un pallonetto e che sorpende Montipò che era fuori dai pali

Vittoria casalinga dei biancocelesti che sconfiggono i blucerchiati per 1-0 con un eurogol di Luis Alberto al minuto 80 con un tiro di destro dai 20 metri alto nell’incrocio dei pali. Un gol meraviglioso per lo spagnolo che regala ai ragazzi di Sarri tre punti fondamentali in ottica Champions League.

Tantissimi i gol sbagliati dai padroni di casa con un Ciro Immobile e un Milikovic Savic che hanno sbagliato dei gol praticamente fatti. Lazio che tiene il passo per aggiudicarsi un posto in Europa, ma soprattutto nell’Europa dei grandi

Momento storico per la Cremonese che dopo 27 anni torna a vincere in serie A e lo fa contro la Roma con una partita perfetta! La Cremonese si impone per 2-1 con un gol di Tsadjout nel prio tempo. Nella ripresa Spinazzola raggiunge il pareggio ma al minuto 84 arriva il primo rigore subito dalla Roma in questo campionato per fallo di Rui Patricio su Okereke. Rigore trasformato in maniera impeccabile da Ciofani ma la Roma non trova più la forza per segnare ed esce così sconfitta da Cremona concedendo ai padroni di casa la prima vittoria

Grandissimo derby vinto dalla Juventus 4-2 in rimonta. Karamoh porta in vantaggio i granata al secondo miuto gelando la Juve sugli sviluppi di un corner e sorprendendo una difesa narcotizzata. Ma il pareggio lo acciuffa Cuadrado al 16mo facendosi trovare libero in area sul settore destro e con un tiro violento, ma deviato da un difensore del Toro, va a insaccarsi quasi all’incrocio.

Ma il Torino non ci sta e torna in vantaggio con un meraviglioso gol di Sanabria al 43mo che si inserisce sul primo palo e di esterno destro sorprende Szczesny. Ma il calcio riserva sempre sorprese e un minuto dopo è Danilo con un colpo di testa violento a trovare il gol del pareggio convalidato dalla gol line technology.

Si va al riposo sul 2-2 ma nella ripresa la Juventus la chiude. Ci pensa l’ex Bremer al 71mo con un colpo di testa perfetto a centro area che si insacca alle spalle di Milinkovic Savic. Il gol del sigillo finale lo marca Rabiot con un inserimento i area sul solito assist di Kostic anche se deviato da Bremer che ha servito involontariamente Rabiot.

E’ tornato in campo Pogba che ha manifestato una buona forma e il suo peso fisico a centrocampo insieme al connazionale Rabiot è veramente un valore aggiunto.