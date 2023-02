UN BUON TORO PERDE L’ENNESIMA OCCASIONE ALLO JUVENTUS STADIUM

Serata di derby a Torino, con tanta attesa dai tifosi granata dopo il pieno al Filadelfia, Juve alla caccia dell’Europa.

I bianconeri scendono in campo con il solito 352 e Bremer titolare mentre Juric schiera in campo karamoh dal primo minuto sulla sinistra in un 3421 con Sanabria terminale offensivo.

Il Toro parte forte ed al primo minuto su calcio d’angolo karamohda pochi passi insacca alle spalle di Sczezny.

La Juve non reagisce ed al minuto 8 Karamoh rischia il secondo gol. Sul ribaltamento di fronte dalla sinistra Kostic parte forte e dal limite area crolla a terra, l’arbitro fischia calcio di rigore che viene però subito tolto in quanto il croato cade da solo. Nulla da fare.

Minuto 15 la Juve sfonda sulla sinistra dove un traversone di un pimpante Kostic finisce al lato opposto al colombiano Cuadrado che con un tiro di controbalzo di destro insacca alle spalle dell’incolpevole Vanja.

Partita bloccata con poche occasioni da gol una volta arrivati al pareggio. Allegri nel frattempo decide di far scaldare Paul Pogba per inserirlo nel secondo tempo.

Minuto 39 il Toro va vicinissimo al gol. Cross dalla sinistra di Rodriguez dove Sanabria spizza di testa ma il portierone polacco vola e devia in angolo. Il Toro ci crede. Minuto 43 dalla sinistra un fantastico Ilic pennella per Sanabria che con un tocco al volospiazza Sczezny ed insacca in rete.

La Juve sembra crollare ma al minuto 45 su corner Danilo stacca di testa con Milinkovic Savic che prova una parata miracolosa ma la Goal line tecnology assegna il gol. Finisce il primo parziale 2 a 2 con non pochi rimpianti per i gol incassati dai granata.

Riparte il secondo tempo. Nessun cambio nel Toro e nella Juvecon i bianconeri che sembrano partire meglio dei granata. Minuto 48 lancio lungo dalla difesa bianconera a scavalcare il centrocampo per Vlahovic che di prima trova l’accorrente Fagioli traversone in mezzo al campo per il serbo che a tu per tu con Vanja spara sulla traversa.

Primo cambio della partita per il Toro fuori un buon Karamoh per Radonjic. La Juve spinge forte ma senza trovare grosse occasioni. Minuto 68 nella Juve si rivede finalmente Pogba per un evanescente Di Maria oltre che Chiesa e De Sciglio. I cambi di Allegri fanno la differenza.

Minuto 69 Chiesa dalla destra per De Sciglio che trova un prezioso angolo. Sul corner bianconero l’ex di turno Bremer stacca da fermo ed insacca un incolpevole Savic. Juve in vantaggio. Minuto 75 Juric tira fuori dal campo un irritante Radonjic per Seck. A questo punto è chiaro che per il croato sia una sentenza quasi definitiva. La Juve ci crede più del Toro ed al minuto 80 su una punizione dalla sinistra Rabiot insacca a rete indisturbato con grosse responsabilità della difesa granata. Il Var controlla a lungo per un possibile offside e dopo un minuto convalida il gol. La Juve chiude la partita con cattiveria. Non succede praticamente più nulla fino alla fine. Finisce 4 a 2 con il Toro che perde l’ennesimo derby quanto meno giocato.