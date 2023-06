🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧6 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete e’ un periodo in cui si stanno aggiustando diverse cose ma questo provoca maggiore stanchezza e la sensazione e’ che tutto sia pesante, lo e’ ma e’ un passaggio obbligato per riassettare le cose, quindi piano piano cercate di resistere presto questa sensazione finira’

🟧Toro c’e’ molta confusione ma con la proverbiale pazienza si rimettono apposto i tasselli e si torna alla tranquillita’, a volte anche parlare con qualcuno che possa aiutare non guasta, anche solo semplicemente ascoltare puo’ tornare utile

🟨Gemelli arrivano notizie chiare nella quale con un po’ di perspicacia si arriva a comprendere alcune cose, e di li alla soluzione di qualcos’altro il passo e’ breve. Antenne dritte

🟪Cancro state ritrovando l’armonia e la serenita’, arrivano notizie o messaggi da parte di una persona a cui tenete molto e questo contribuira’ alla vostra maggiore tranquillita’

🟧Leone c’e’ la sincerita’ che uscira’ fuori da un’amico, si fa chiarezza e ci si ritrova a parlare di belle cose fatte, di lealta’ e onesta’ , una giornata comunque buona

🟨Vergine alti e bassi di umore derivano da una scelta che bisogna fare e che non si ha proprio voglia di fare, ci si riflette un po’ su, ne parlerete con qualcuno per poi prendere la via giusta e risolvere la vostra questione

🟪Bilancia siete in attesa di notizie o riflettete su notizie che arrivano, con coraggio e una bella determinazione otterrete cio’ che volete, tenete testa a tutto

🟧Scorpione arrivano buone notizie e ci sono anche delle riflessioni che farete e che servono a capire cosa fare, per una questione in particolare lo farete e ne avrete tutte le ragioni

🟨Sagittario occorre pazienza in questi giorni quello di cui avete bisogno arriva al momento giusto si fa chiarezza e qualunque sia la questione si risolve non temete

🟪Capricorno ci sono cambiamenti in atto e richiedono sacrifici con calma arriva tutto quello di cui avete bisogno e con le scelte giuste arriva anche un bel rinnovamento com’e’ giusto che sia per chi tanto patisce. Abbiate fede

🟧Acquario quando comunicate o se comunicherete con qualcuno cercate di non temere nulla, ma anzi di farlo con grande energia e determinazione e vedrete che anche voi realizzerete belle mete.

🟨Pesci ci sono varie cose in sospeso, anche discussioni con la burocrazia / legge che si metteranno in chiaro e finalmente ricominciate a respirare



🟪🟧🟨 Buona giornata 🟪🟧🟨