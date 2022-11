Il Comune di Aprilia parte con il Pnrr

Il settore Lavori Pubblici ha indetto 7 gare ad evidenza pubblica per la realizzazione di sette progetti finanziati dal PNRR. Dopo la recente presentazione dei primi tre progetti apriliani finanziati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, il settore Lavori pubblici procede verso la realizzazione di nuove opere e nuovi servizi per il territorio apriliano grazie al recepimento delle risorse europee.

“La soddisfazione per il lavoro fin qui condotto è molta, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, si apre una fase di intenso lavoro per lo sviluppo e la riqualificazione del nostro territorio. Siamo tra i primi comuni ad avviare progetti finanziati dal PNRR, questo conferma la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione comunale. Gli interventi toccano questioni strategiche che andranno ad incidere, nel prossimo futuro, sulla qualità della vita dei cittadini”. Gli interventi mandati a gara coprono diverse aree di competenza e riguardano la realizzazione di parchi e aree comunali, la costruzione di piste pedo-ciclabili e la riqualificazione del territorio in termini di riduzione del rischio di allagamenti. Il piano, inoltre, relativamente alla cosiddetta Rigenerazione urbana, prevede la messa in sicurezza di molti ponti e fossati della municipalità urbana ed extraurbana. “Questa prima parte di appalti targati Pnrr rappresentano un’opportunità storica per la città di Aprilia, aggiunge l’assessora Caporaso, la nostra missione è coglierla per contribuire alla crescita del nostro territorio, svilupparlo e metterlo in sicurezza”.

Gli interventi messi a gara sono:

Nel quadro della Rigenerazione urbana interventi al quartiere Toscanini: lavori di riqualificazione delle aree degradate lungo l’asse di viale Europa attraverso la realizzazione di un parco attrezzato e di una pista dedicata a camminatori e runners (Finanziamento 200 mila euro)

Nel quadro della Rigenerazione urbana interventi in località Campoverde: rifunzionalizzazione dell’area comunale in via Orazio con relativa realizzazione di un parco pubblico (finanziamento 500 mila euro)

Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in località Isole: lavori sul fosso affluente Spaccasassi e relativa messa in sicurezza del ponte di via Isole e via Panciotti. (finanziamento 1 milione di euro)

Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in via Carroceto: messa in sicurezza del ponte sul fosso della Ficoccia (Finanziamento 1 milione di euro)

Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in località Frassineto: lavori di messa in sicurezza del fosso allacciante al corso d’acqua Astura. (Finanziamento 1 milione di euro)

Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in località Campoverde: lavori di regimentazione delle acque sorgive in via Rosselli (Finanziamento 1 milione di euro)

Nel quadro della riduzione del rischio idraulico e di allagamenti interventi in zona Aprilia nord: lavori di regimentazione delle acque superficiali (Finanziamento 1 milione di euro).

“Il Comune di Aprilia ha saputo recepire dal Pnrr nel complesso circa 40 milioni di euro, conclude l’assessora alle Grandi opere Luana Caporaso, non appena saranno terminati i sette affidamenti partiremo con le nuove progettualità”.

