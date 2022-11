Garda Trentino, tutto un altro inverno per grandi e piccini

Tra la fine di novembre e l’inizio di gennaio, sono numerosi i mercatini natalizi disseminati nel territorio del Garda Trentino dove respirare un’aria magica, assaggiare leccornie di ogni tipo e scoprire l’artigianato locale insieme a tutta la famiglia.

Unici nel loro genere i mercatini di Canale di Tenno e Rango, tra i Borghi più Belli d’Italia, meritevoli di una visita in qualsiasi momento dell’anno, ma straordinariamente suggestivi proprio nel periodo natalizio.

Nella pittoresca cornice di Canale di Tenno, i visitatori sono accolti da un’atmosfera sospesa nel tempo. Questo borgo medievale – appoggiato sui pendii che si affacciano sul Lago di Garda, a 600 metri di altezza – ospita per tutti i fine settimana dell’Avvento un mercatino con bancarelle colme di prodotti locali golosi e genuini e oggetti realizzati a mano; inoltre, il 26 dicembre nelle vecchie case ha luogo un presepe vivente con rievocazione degli antichi mestieri.

A Rango, invece, trova spazio un mercatino che racconta il passato in modo autentico ed emozionante, tra utensili agricoli, giocattoli in legno e specialità contadine, che conquistano grandi e piccini. Qui, per tutti i weekend dal 19 novembre al 30 dicembre, vengono accolti artigiani, agricoltori e associazioni della zona, per ridare vita agli androni che un tempo ospitavano mucche e capre; ai portech, i passaggi coperti che offrivano rifugio ai viandanti; ai vòlt, le cantine in cui venivano conservati salumi e prodotti della terra; e alle stradine di salesà, un rustico sottofondo di sassi irregolari.

Dal 18 novembre all’8 gennaio, anche le pareti rocciose di Arco fanno da sfondo a uno splendido mercatino natalizio: bancarelle tipiche e casette in legno fiancheggiano la chiesa e animano le due piazze, per deliziare i visitatori con tanti piatti della tradizione enogastronomica del Garda Trentino, dalla polenta con il gulash agli strauben accompagnati da marmellata di mirtilli rossi e una spolverata di zucchero a velo. Non mancano poi spettacoli di strada, concerti di musica classica, presepi e laboratori creativi.

Infine, immancabile una visita al borgo di Santa Massenza, per scoprire lo “spirito” del Natale… In tutti i sensi! “Vite di Luce” è infatti il mercatino dedicato ad artigianato, cultura e gusto. Oltre a una ricca proposta gastronomica, sono previsti eventi di ogni tipo: giochi, animazione, musica e spettacoli, tra cui la “Notte degli Alambicchi Accesi”. Il tutto per tre weekend di dicembre: sabato 3 e domenica 4, da giovedì 8 a domenica 11, e infine sabato 17 e domenica 18.

