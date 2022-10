“La grande occasione…chissà se va” Un musical spumeggiante, una commedia travolgente, con la drammaturgia firmata da Claudio Pallottini. Nasce da un’idea della grande ed eclettica “Signora del Teatro italiano” Silvana Bosi, attrice e regista, scomparsa nel 2020. Ben venti artisti in scena, di cui undici attori e nove tra ballerini e ballerine, un cast dietro le quinte formato da quindici professionisti.

“La grande occasione…chissà se va” narra la storia di una grande compagnia di varietà contemporaneo che si trova a vivere proprio la sua “grande occasione”:

Una grande compagnia di varietà contemporaneo viene investita dalla promettente prospettiva di un’occasione unica e irripetibile: un noto politico assai influente, nonché ministro dello Spettacolo e in odore di premierato, si è innamorato della prima donna e, se solo lei dicesse sì, il futuro di tutta la compagnia, di tutti i suoi attori, performers, soubrette, giovani ballerine e ballerini, cantanti, diventerebbe assai più roseo e più profumato di soldi e di successo.

Peccato, però, che la prima attrice sia innamoratissima del primo attore e che tra successo e amore preferisca di gran lunga il secondo. Almeno in partenza, perché si sa, lo spirito è forte, ma la carne…

Per non parlare dei tempi che corriamo… E poi ci sono i sogni di ciascun componente a mettere pressione, o i moniti di chi ci è passato e che magari se l’è lasciata sfuggire la grande occasione… O la paura per l’ultima venuta che scalpita e che non vede l’ora che la prima donna faccia un passo falso per prenderle trono, compagno e ruolo in compagnia. Sempre che le altre giovani e belle promesse glielo consentano.

Una commedia musicale su due piani: lo spettacolo per il pubblico e quello nei camerini, che però spesso si fondono diventando l’uno il prosieguo dell’altro, perché – per il pubblico magari no, ma per chi fa spettacolo senz’altro sì – non c’è poi distanza tra palco e dietro le quinte.

Gli attori protagonisti dello spettacolo sono: nel ruolo di Berta la carismatica e versatile attrice Fioretta Mari, nel ruolo di Alberto, Stefano Masciarelli, nel ruolo di Mimmo, il capocomico, l’attore Mimmo Mignemi, ad interpretare Jessica è Maria Carla Rodomonte; nel ruolo di Ida, Ida Elena De Razza, figlia d’arte di Fioretta Mari.

Lo spettacolo sarà in scena in vari teatri italiani

Biglietti in prevendita Teatro Europa: 335.8059019 – 06.97650344

Online su ciaotickets.com

Prezzi Primo settore 25,00 secondo settore 20,00

Possibilità di abbonamento con altri spettacoli della stagione teatrale

