I MIGLIORI EVENTI LIVE DA REGALARE A NATALE

Nonostante il Rapporto sullo Spettacolo e lo Sport 2021 di recente pubblicato da SIAE abbia certificato l’onda lunga del Covid, in particolare su alcuni comparti più toccati dalle disposizioni sanitarie, come ad esempio il cinema, per gli spettacoli dal vivo la situazione è sostanzialmente diversa. Il settore, infatti, dopo i forti segnali di ripresa del 2021 e le buone performance del primo semestre 2022, nell’estate ha registrato una vera e propria esplosione.

Nel 2021 i concerti di musica pop-rock-leggera hanno infatti visto un incremento di spettatori del 113 % rispetto al 2020, mentre nei primi 6 mesi del 2022 – quelli monitorati nel Rapporto – il totale dei biglietti venduti per questi eventi live è cresciuto dai 5,5 milioni del 2019 (anno pre-Covid) ai 6,2 milioni del 2022.

Un entusiasmo che prosegue e si proietta ai tour del 2023 che, con l’avvicinarsi del Natale, si prendono di diritto un posto d’onore tra i regali più desiderati. La community di Ticketmaster Italia sta infatti mostrando tutta la propria passione e la voglia di tornare ad affollare stadi, arene, palazzetti, con la possibilità di spaziare dai grandi artisti italiani ai big stranieri. Regalare un biglietto per un concerto a chi è appassionato di quell’artista significa regalare un’esperienza indimenticabile, un pensiero che sarà certamente apprezzato anche per la capacità di stupire chi lo riceve.

In cima alle preferenze dei fan per la musica italiana ci sono Marco Mengoni, Ligabue, Måneskin, Tiziano Ferro e Pinguini Tattici Nucleari, con un range di costo che può accontentare tutte le esigenze: i biglietti partono infatti dai 35 euro, per arrivare poi alle soluzioni più esclusive. Per alcuni artisti è possibile optare per il VIP pack da 250 euro, per aggiudicarsi privilegi riservati solo ai fan più appassionati.

Anche i concerti internazionali e i festival in programma per la prossima primavera-estate promettono serate ad alta intensità di emozioni: Depeche Mode, Harry Styles, Louis Tomlinson, Muse e Bruce Springsteen (già sold-out!), Florence + The Machine e Paolo Nutini sono solo alcuni dei nomi già annunciati. Chi volesse optare per questi artisti troverà prezzi accessibili – 34 euro quello più economico – ma per la Ultimate VIP Experience si può arrivare a spendere fino a 1.200 euro.

Ma non c’è solo la musica: perché non scegliere di regalare uno spettacolo teatrale? Anche qui Ticketmaster Italia assicura una scelta molto ampia, per gusti e prezzi. Si va dai musical – Mamma Mia, We Will Rock You e Grease, solo per citarne alcuni, con un prezzo medio di 50 euro per i posti in prima fila – agli spettacoli comici di Giorgio Panariello, Giuseppe Giacobazzi, Enrico Brignano o Alessandro Siani, tra gli altri. Qui la spesa massima arrivai agli 80 euro per la Poltronissima.

Cambiando genere, il calendario 2023 offre anche l’opportunità di lasciarsi emozionare e trasportare da personaggi come Federico Buffa, storyteller sportivo o Arturo Brachetti, grande maestro internazionale del trasformismo o ancora di optare per una serata di approfondimento a tema politico con il giornalista Marco Travaglio, con un esborso di circa 60 euro per il biglietto migliore.

Infine, si torna alla musica, con gli spettacoli di balletto e danza: per Il Lago dei Cigni, l’icona dei balletti classici ottocenteschi o Lo Schiaccianoci, sicuramente uno dei balletti più affascinanti e amati dal pubblico, si va dai 20 euro per la Tribuna numerata ai 46 per la Poltronissima.

