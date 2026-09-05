Hyundai porta Netflix e Disney+ a bordo

(Adnkronos) – L’infotainment delle Hyundai diventa sempre più simile a una piattaforma digitale. Il costruttore introduce infatti il nuovo Entertainment Package, un servizio che permette di accedere direttamente dall’auto a streaming video, giochi, notizie, contenuti per bambini e karaoke. La novità è già disponibile in Italia attraverso il Bluelink Store.

Il pacchetto viene proposto in due configurazioni. Quella standard concentra l’offerta sui servizi di intrattenimento, mentre Entertainment Package + Wi-Fi Hotspot aggiunge una connessione Internet utilizzabile dagli occupanti anche attraverso i propri dispositivi compatibili.

Tra le piattaforme disponibili figurano Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels e Stingray Karaoke, oltre a una selezione di giochi. La variante con hotspot comprende anche 40 GB di traffico dati.

Al momento il servizio può essere installato sulle Hyundai dotate del sistema ccNC, Connected Car Navigation Cockpit, e precisamente su IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9. L’acquisto avviene tramite il Bluelink Store scegliendo tra abbonamento annuale e triennale.

L’Entertainment Package standard viene proposto con un mese di prova gratuito. Terminato questo periodo, il prezzo è di 89 euro per un anno oppure 249 euro per tre anni.

Per la versione con Wi-Fi Hotspot, invece, il primo mese costa 6,99 euro. Successivamente l’abbonamento richiede 109 euro per dodici mesi oppure 299 euro per tre anni.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)