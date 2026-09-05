Peugeot 208 e 2008 ENVY: nuova serie speciale tra stile e dotazione

(Adnkronos) –

Peugeot amplia le gamme 208 e 2008 introducendo la nuova serie speciale ENVY, sviluppata sulla base dell’allestimento Allure e disponibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. L’obiettivo è offrire una caratterizzazione più ricercata accompagnata da una dotazione di serie più completa, con un sovrapprezzo di 400 euro rispetto alla versione Allure.

Esteticamente le due ENVY si distinguono innanzitutto per nuove tinte dedicate. La 208 introduce l’inedito Alvao Green, abbinabile al tetto nero lucido, mentre la 2008 propone il nuovo Nazare Blue e barre sul tetto Gloss Black. Specifici anche i cerchi diamantati bicolore con finitura Black Mist: NOMA da 16 pollici sulla compatta e KARAKOY da 17 pollici sul SUV.

La personalizzazione prosegue nell’abitacolo con sedili anteriori derivati dall’allestimento GT, rivestiti nell’esclusivo tessuto trimateriale Tremezzo e impreziositi da cuciture Opalite blu-verdi. La stessa tonalità compare sui pannelli porta, mentre completano l’ambiente gli inserti nero lucido e i battitacco anteriori in alluminio firmati Peugeot. Sulla 208 ENVY è previsto inoltre il cielo Black Mistral con illuminazione LED.

Entrambi i modelli aggiungono alla dotazione Allure accesso e avviamento keyless e telecamera posteriore ad alta definizione. La 2008 dispone inoltre del piano del bagagliaio regolabile su due livelli.

Particolarmente ampia la scelta delle motorizzazioni. Peugeot 208 ENVY è proposta con Turbo 100, Hybrid 110 e 145 CV oppure nelle varianti elettriche da 136 CV con batteria da 46 kWh e 156 CV con 51 kWh. La 2008 offre gli stessi propulsori termici e ibridi, affiancati dalla versione elettrica da 156 CV e 51 kWh.

I prezzi della 208 ENVY partono da 24.050 euro, mentre per la 2008 ENVY servono almeno 30.500 euro. Al vertice troviamo rispettivamente la 208 Electric 156 da 38.200 euro e la 2008 Electric 156 da 40.700 euro. Con ENVY, Peugeot punta quindi su una formula trasversale: maggiore personalizzazione e comfort senza limitare la scelta della tecnologia di propulsione.

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