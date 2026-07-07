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Siria, media: “Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Si sono udite delle esplosioni per cause ancora ignote a Damasco, nei pressi dell’hotel dove alloggia il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Siria. Lo riportano i media israeliani citando la Reuters, a cui una fonte della sicurezza del Paese ha dichiarato che le detonazioni sono state causate da ordigni esplosivi. 

Macron avrebbe lasciato l’hotel 15 minuti prima dell’esplosione. L’emittente televisiva saudita Al-Hadath ha riferito che “il convoglio del presidente francese ha lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d’ora prima dell’esplosione”. È stato inoltre riportato che al momento non è chiara “la natura delle esplosioni” e che vi sono vittime. 

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