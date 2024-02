“Hamilton alla Ferrari dal 2025”, le news dall’Inghilterra

(Adnkronos) – "Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025". Sky Sports News anticipa il passaggio del 39enne pilota inglese dalla Mercedes al Cavallino alla fine del Mondiale 2024 di Formula 1. Hamilton, vincitore di 7 titoli mondiali, secondo l'emittente britannica correrà con la Mercedes nella stagione che sta per cominciare e poi si trasferirà a Maranello dove, con ogni probabilità, sostituirà lo spagnolo Carlos Sainz e farà coppia con Charles Leclerc. Hamilton, secondo il magazine Autosport, è legato alla Mercedes da un contratto valido per il 2024 con un'opzione per il 2025: il driver di Stevenage, quindi, alla fine del prossimo Mondiale potrebbe svincolarsi e cambiare squadra. La giornata cruciale potrebbe riservare novità ufficiali nel pomeriggio. Tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati alle 14 per un briefing con il Team Principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison, come fa sapere la Bbc. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...