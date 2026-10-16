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Guzzanti e Sermonti: “”In politica come in amore, il problema è l’immaturità””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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Alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma arriva ‘Il ministero dell’amore’, firmato dagli autori della serie cult ‘Boris’ Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Il protagonista della storia è Aldo (Pif), un cronista parlamentare la cui vita, anche quella sentimentale, è guidata da un governo interno dove Corrado Guzzanti è il presidente del Consiglio e Pietro Sermonti è il ministro dell’amore. (di Lucrezia Leombruni)

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