Nutrizione e microbiota: un connubio per la salute

In un’epoca in cui il benessere e la qualità della vita predominano, la nutrizione svolge un ruolo fondamentale nel panorama della salute. Al giorno d’oggi non si tratta più solo di soddisfare un bisogno primario come l’alimentarsi, ma di costruire uno stile di vita sano in cui si favorisca il benessere psicofisico delle persone.

In questo scenario emergente si evidenzia l’importanza centrale che ha il microbiota intestinale, ovvero un ecosistema di microrganismi che popolano l’intestino e svolgono un ruolo fondamentale per la nostra salute. Di questo parleremo nell’articolo odierno in cui scoprirai tutto ciò che c’è da sapere sul microbiota e sulla nutrizione. Per ulteriori informazione sulla nutrizione e le nuove tendenze visita https://www.euroinnovaformazione.it/nutrizione/articoli.

Il microbiota: un alleato invisibile per la salute

Composta da trilioni di organismi, il microbiota intestinale può essere considerato un vero e proprio organo virtuale che influisce sulla salute delle persone e dell’organismo da molteplici punti di vista, tra cui:

Sistema immunitario: Il microbiota è in grado di contribuire allo sviluppo e al mantenimento del sistema immunitario, rendendolo più forte ed efficace nel contrastare contemporaneamente la proliferazione di batteri patogeni. A lungo andare, si può modulare la risposta infiammatoria dell’organismo.

Metabolismo: I microrganismi che popolano l’intestino sono direttamente coinvolti nel metabolismo dei nutrienti, come ad esempio fibre, grassi e zuccheri, facilitandone l’assorbimento e garantendo una migliore gestione del peso corporeo.

Funzione cerebrale: Non bisogna dimenticare che, come dimostrato da studi scientifici, il microbiota intestinale è connesso con il cervello attraverso il nervo vago e finisce per influire sul comportamento, la cognizione e l’umore.

Salute della pelle: Poiché il microbiota può favorire un aspetto sano e luminoso della pelle, contrastando l’insorgenza di eczemi, acne o altri problemi cutanei.

Nutrire il microbiota per promuovere la salute e il benessere psicofisico

Alla luce delle recenti evidenze scientifiche, risulta chiaro che bisogna prendersi cura del microbiota per garantire il mantenimento della buona salute nelle persone. La strategia più efficace consiste nell’adozione di una nutrizione mirata che favorisca, attraverso gli alimenti, la crescita di microrganismi benefici, limitando la proliferazione di quelli dannosi.

Detto ciò, molti si chiedono cosa mangiare per avere una microbiota sana e beneficiare dei suoi vantaggi. A tale proposito, è importante sapere che gli esperti di nutrizione consigliano di prediligere una dieta ricca dei seguenti nutrienti:

Fibre presenti nella frutta, nei legumi e nei cereali integrali, nonché nella verdura. Si consiglia di seguire una dieta ricca di fibre poiché sono il nutriente di cui hanno bisogno i batteri sani per regolare l’attività della microbiota. Nel caso specifico della frutta, si consiglia, ad esempio, di consumare pere, mele, arance e frutti di bosco; per quanto riguarda la verdura, è preferibile optare per carote, cipolle, aglio, broccoli e cavolini di Bruxelles. Dal punto di vista dei legumi, è importante prestare attenzione a fagioli, ceci e lenticchie, mentre per i cereali integrali è consigliabile preferire riso integrale e quinoa.

Prebiotici contenuti nelle banane, nelle cipolle, nei carciofi, nel topinambur e nell’aglio sono composti non digeribili che favoriscono la crescita di microrganismi benefici.

Cibi fermentati come il kimchi, lo yogurt e il kefir, ricchi di microrganismi probiotici vivi che vanno direttamente a integrarsi nella microbiota intestinale.

Microbiota sano per uno stile di vita salutare

Oltre all’alimentazione, che è il pilastro fondamentale per mantenere un microbiota intestinale sano, è importante seguire uno stile di vita sano. In particolare, si consiglia di praticare regolarmente attività fisica, imparare a gestire lo stress cronico con le tecniche di yoga e meditazione, e dormire a sufficienza.

Per il mantenimento della salute, sono fondamentali la nutrizione e il microbiota, strettamente connesse tra loro. Con una dieta sana e uno stile di vita equilibrato basato su un approccio consapevole alla salute, è possibile prendersi cura del proprio microbiota e favorire il benessere psicofisico.