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Trump, la nuova portavoce Zacharia lascia subito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Karie Zacharia probabilmente lascerà il suo nuovo incarico da portavoce della Casa Bianca entro “pochi giorni”. Lo ha dichiarato un alto consigliere del presidente americano Donald Trump ad Axios. Zacharia ha iniziato a ricoprire il ruolo da cinque giorni ma è subito stata travolta da uno scandalo in quanto avrebbe mentito sulla sua qualifica di avvocato: non avrebbe mai passato l’esame. Lo stesso Trump l’ha invitata a compiere un passo indietro. “Le ho detto: ‘Se fossi in te, ci ripenserei'”, ha detto il presidente parlando con i giornalisti. “E’ questo che vuoi, Katie? Onestamente, non ne hai bisogno”, ha aggiunto Trump riferendo del colloquio avuto con Zacharia. ”Lascerò che sia lei a prendere questa decisione”, ha aggiunto il tycoon. “E’ stata trattata molto duramente. E’ una brava persona”, ha affermato Trump, “voglio solo che sia felice”. 

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