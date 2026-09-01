Lanuvio, il Monolite Summer Fest fa centro: quattro weekend di spettacoli e grande partecipazione

Lanuvio saluta con soddisfazione l’edizione 2026 del Monolite Summer Fest, la rassegna che per la sua sesta edizione ha animato il borgo da metà luglio fino alla fine di agosto, facendo registrare una significativa partecipazione di pubblico nei quattro fine settimana di programmazione. Un cartellone costruito per intercettare pubblici diversi, alternando musica, cultura e spettacolo e portando sul palco giovani cantautori, comici, personaggi dello spettacolo e nomi già affermati del panorama musicale italiano.

Una formula che ha contribuito anche ad aumentare il flusso di visitatori a Lanuvio, trasformando il festival in uno strumento di promozione e valorizzazione del territorio. Particolarmente partecipato anche il fine settimana conclusivo, con tre spettacoli capaci di coniugare intrattenimento e riflessione su tematiche importanti, davanti a platee gremite. “Non potevamo sperare in un epilogo migliore – dichiara il presidente dell’Associazione Fabrizio Brocchieri -. Il Monolite Summer Fest con questa edizione ha raggiunto una dimensione moderna e multidisciplinare che negli anni a venire sarà ulteriormente rafforzata, per coinvolgere una platea sempre più ampia di spettatori e contribuire al rilancio turistico di un territorio ricco di risorse e bellezza come quello di Lanuvio”.

Soddisfazione condivisa dal sindaco Andrea Volpi: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati e del grande riscontro ottenuto durante tutto l’arco della manifestazione. Il Monolite Summer Fest si è confermato un motore straordinario per la promozione della nostra città, capace di unire spettacolo, cultura e valorizzazione del nostro patrimonio storico ed enogastronomico. Un doveroso ringraziamento va agli organizzatori, alle associazioni e a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione dietro le quinte per la riuscita di questo evento”. Organizzato dall’Associazione Liberi di Suonare, il Monolite Summer Fest archivia così l’edizione 2026 con un bilancio positivo e con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella.

La macchina organizzativa guarda infatti già al 2027: la pianificazione della prossima edizione partirà nelle prossime settimane, con l’intenzione di consolidare e ampliare una manifestazione che punta a diventare sempre più un appuntamento di riferimento dell’estate lanuvina. Anche l’edizione appena conclusa ha potuto contare sul patrocinio e sul contributo della Regione Lazio e del Comune di Lanuvio e sul patrocinio del Nuovo Imaie.