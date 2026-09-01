Maltempo, allerta meteo gialla per temporali mercoledì 2 settembre: le 5 regioni a rischio

(Adnkronos) – Inizio mese all’insegna del maltempo – oltre che del caldo estremo – per alcune regioni italiane. Per domani, mercoledì 2 settembre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di cinque regioni da Nord a Sud della Penisola.

Stando all’ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani mercoledì 2 settembre è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico per i seguenti settori della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Per quanto riguarda il rischio temporali, l’allerta è stata diramata a Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese), Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro) e Puglia (Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno).

Infine, allerta per rischio idrogeologico per i seguenti settori sempre della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la pressione diminuisce temporaneamente e la giornata di domani, mercoledì 2 settembre, sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Le temperature resteranno su valori molto simili a quelli degli ultimi giorni, con massime intorno ai 32-33°C su diverse aree del Nord, mentre al Centro e del Sud si potranno raggiungere punte di 35-36°C. Poi da venerdì 4 settembre comincerà una nuova fase dominata dall’alta pressione, con sole e temperature di nuovo in aumento.

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