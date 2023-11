Sanremo 2024, Amadeus annuncia i cantanti il 3 dicembre

(Adnkronos) –

L'annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024 avverrà "domenica 3 al Tg1 di ora di pranzo", ovvero nell'edizione delle 13.30. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus, protagonista stasera alla Milano Music Week. Il conduttore e direttore artistico ha anche parlato del numero di candidature record: "Ho ricevuto oltre 400 proposte", di cui "50 che mi piacciono". E ora inizia il lavoro più duro di selezione che il direttore artistico affronta come un "ritiro spirituale", con il telefono spento e guidato dal suo "gusto pop", affinato in anni e anni di radio. Amadeus dovrebbe annunciare 23 nomi, che diventeranno 26 con i 3 che si qualificheranno salendo sul podio della finale di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre su Rai1. Dopo l’annuncio del primo superospite e coconduttore della prima serata, Marco Mengoni, il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha svelato intanto i nuovi conduttori del PrimaFestival: Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. Due icone della musica pop e due seguitissimi Tiktoker saranno dunque i nuovi volti dell’anteprima che ha il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista: il suo clima, le interviste ai protagonisti e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo. Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo italiano. L’appuntamento con PrimaFestival è da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20.30 su Rai 1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

