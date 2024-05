Grottaferrata – L’Arte in Movimento: i legami tra Italia e Albania attraverso il libro, la musica, la pittura e la scultura

Dal 3 al 5 maggio 2024, nella Sala conferenze di Palazzo Grutter, arriva “L’Arte in Movimento”, una tre giorni dedicata ai legami tra Italia e Albania, raccontati attraverso una mostra, una presentazione letteraria e un concerto, con la presenza di artisti ed esponenti della comunità Italo-Albanese di Grottaferrata. Un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Rrenjet – Le Radici, con il patrocinio del Comune di Grottaferrata.

Venerdì 3 maggio, alle 17:30, l’inaugurazione con il saluto istituzionale del Sindaco Mirko Di Bernardo e dell’Egumeno dell’Abbazia di San Nilo Padre Francesco De Feo. I monaci italo-albanesi furono infatti centrali nel recupero del rito greco ancora oggi praticato all’interno del Monastero Esarchico. Una storia tutta da scoprire, che si potrà scorgere nelle opere degli artisti Emanuel Koko e Bertrand Shijak.

A seguire, verrà presentato il libro “Albania Meridionale” di Hasan Aliaj e Fitije Picari. Infine, la giornata inaugurale vedrà la partecipazione dell’Orchestra d’archi guidata dal maestro Tonin Xhanxhafili. Un viaggio a trecentosessanta gradi nei legami storici tra Italia e Albania, per riscoprire un pezzo di storia spesso poco conosciuto, ma portatore di una ricca eredità culturale.

“La comunità italo-albanese è un pezzo importante della storia di Grottaferrata, che va indietro nei secoli per arrivare fino ad oggi. Un legame culturale vivo che riteniamo importante rendere patrimonio della collettività partendo da questo evento, che racconta attraverso l’arte varie tappe storiche di grande rilievo – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Ringrazio l’associazione Rrenjiet per la proposta e per l’organizzazione”.

“La comunità albanese e l’associazione “Le radici” ringrazio di cuore il Comune di Grottaferrata e il Sindaco Mirko Di Bernardo per aver reso possibile la ristampa di una meravigliosa opera, una opera mancante nella storiografia albanese – dichiara il presidente dell’associazione Rrenjet Hasan Aliaj –. Per la prima volta nella storia della nostra comunità abbiamo organizzato una presentazione ufficiale in collaborazione con il Comune, e ci siamo riusciti grazie ad un percorso ricco di cultura promosso dall’Amministrazione comunale. Quando parla la cultura, la società diventa più civile e più disponibile a realizzare ogni obiettivo”.

Inaugurazione – Venerdì 3 maggio ore 17:30

Mostra – Da venerdì 3 maggio a domenica 5 maggio. Visitabile nelle seguenti fasce orarie: 9:30 – 13:00 e 14:30 – 20:00

INGRESSO LIBERO

Palazzo Grutter, piazzetta Francesco Zacchi 20 (ingresso via XX Settembre) – Grottaferrata