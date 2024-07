Fiumicino: “Notti d’Estate”: 28 serate di cultura ed intrattenimento dal 10 luglio al 15 agosto

Fiumicino si prepara ad oltre un mese ricco di eventi culturali e di intrattenimento con la rassegna “Notti d’Estate”. Il programma, presentato oggi nell’Aula Consiliare dal Sindaco Mario Baccini, dagli Assessori alla Cultura e alle Attività Produttive, Federica Poggio e Raffaello Biselli, e dal Direttore Artistico, Massimo Guelfi, offre 28 appuntamenti che animeranno il Comune dal 10 luglio al 15 agosto.

Tra i principali eventi, i concerti di artisti di grande calibro come Michele Zarrillo, Tiromancino, Lda, e Gemelli Diversi. La suggestiva pineta “Fellini” di Fregene ospiterà le serate di “Salotti d’Autore”, con ospiti illustri tra cui Carlo Verdone, Neri Marcorè, Anna Pettinelli, Michela Andreozzi, Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi e Francesco Pannofino. In occasione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, il 20 luglio, è prevista una serata speciale dedicata al celebre attore.

Il calendario di “Notti d’Estate” prevede anche spettacoli di cabaret con Valentina Persia ed Antonio Giuliani proiezioni cinematografiche a Fregene con classici come “Il Marchese del Grillo”, “8 e 1/2” di Federico Fellini e “Sapore di mare”, serate di danza, elezioni di Miss Italia e il concerto della Banda della Marina Militare il 20 luglio nella Corte di Villa Guglielmi.

Le serate di “Salotti d’Autore”, presentate da Arianna Ciampoli, inizieranno il 10 luglio con “La notte di Neri Marcorè”. Il 14 luglio, Giovanni Battista Grassi e Carlo Verdone presenteranno il libro “La porta si apre”. Tra gli altri eventi, si segnalano appuntamenti dedicati a Franco Califano (11 luglio), “La notte dei supereroi” (13 luglio), “La notte in rosa” (17 luglio), “La notte del crimine” (18 luglio) e “La notte degli attori” (19 luglio).

La serie di concerti live sarà inaugurata il 3 agosto in Piazza Santarelli a Passoscuro dai Gemelli Diversi, seguiti da Michele Zarrillo il 7 agosto, Lda l’8 agosto, Valentina Persia il 10 agosto e Tiromancino l’11 agosto presso la Darsena di Fiumicino. Il 14 agosto, nell’ambito degli appuntamenti del Ferragosto per la Festa dell’Assunta, via Torre Clementina ospiterà lo spettacolo clou di Antonio Giuliani. Cabaret, concerti e danza animeranno anche le serate del 25 e 26 luglio ad Aranova. L’amministrazione comunale di Fiumicino invita cittadini e turisti a partecipare numerosi a questa straordinaria rassegna estiva, che promette divertimento e cultura per tutte le età.

“È con grande piacere che presentiamo ‘Notti d’Estate’, una rassegna che rappresenta un importante momento di valorizzazione culturale e sociale per il nostro Comune. Un programma che offre una varietà di eventi di alto profilo, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e diversificato. – ha dichiarato il Primo Cittadino durante la conferenza stampa – Ringrazio gli artisti, gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. Invito i cittadini di Fiumicino ed i molti visitatori che scelgono il nostro territorio per le vacanze estive, a partecipare attivamente alle opportunità di intrattenimento proposte. ‘Notti d’Estate’ è un chiaro esempio dell’impegno della nostra amministrazione nel promuovere la cultura ed il benessere della comunità.”

“L’organizzazione di ‘Notti d’Estate’ è stata un impegno che ha richiesto grande dedizione e collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo lavorato per creare un programma che non solo offre una varietà di eventi di alta qualità, ma che riflette anche la ricchezza culturale del nostro territorio” hanno aggiunto gli Assessori Raffaello Biselli e Federica Poggio.