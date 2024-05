Astrotarocchi 2 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

Ariete qualcosa vi verra’ rivelato nei prossimi giorni, qualcosa che non sapete e questo vi dara’ modo di agire anche in modo diverso nei confronti di qualcuno, o di qualcosa che risultera’ comunque essere positivo per voi, comunque la giornata e’ buona

Toro si ricerchera’ in qualche modo un po’ di tranquillita’ e di serenita’, la giornata e’ positiva con una bella energia e voglia anche di cambiare le cose, c’e’ la costruzione di qualcosa che a voi preme e comunque approfitterete della festa per riposare un po’

Gemelli arrivano nuove conoscenze che non solo vi gratificheranno ma inizieranno, alcune, a corteggiarvi, unico neo potrebbe essere che non ve ne rendiate conto, la testa e’ fra le nuvole, mettete i piedi a terra e guardatevi intorno, arrivano belle sorprese e la giornata e’ buona

Cancro cercate delle soluzioni che per ora non ci sono e cambierete sicuramente direzione, nel cambiare v’accorgerete che la soluzione a questa faccenda e’ proprio questo, cambiare direzione e come per magia la soluzione arriva, ben vengano i cambiamenti

Leone avrete voglia di fare qualcosa di nuovo e solido nel tempo, sicuramente i primi passi li muoverete a breve e ci vorra’ appunto il suo tempo ma riuscirete comunque ad ottenere cio’ che volete, la giornata e’ buona

Vergine qualcuno che parla senza pensare ( non siete voi ovviamente ) potrebbe creare qualche disagio,usate la testa, a chi ve lo dira’ rispondete con un ” si grazie ” e la chiudete li. Non avra’ nessuna soddisfazione e voi siete tranquille, ammesso che cosi avvenga.

Bilancia un cambio di direzione nelle vostre questioni oggi portera’ un lento cambiamento verso una vita piu’ serena e tranquilla, iniziate a prendere le distanze, da chi ha idee completamente all’opposto delle vostre, ma non ha rispetto delle vostre ( si puo’ avere idee diverse ma non per questo deve screditare le vostre ) e vedrete che la vita avra’ tutto un’altro colore, la giornata e’ buona

Scorpione ci sara’ una scoperta piacevole per voi e un bel cambiamento positivo e la vittoria su qualcosa che e’ un po’ che aspettate, si e’ rotto un accordo e questa era rimasta una cosa sospesa, capirete i motivi e finalmente si risolvera’a vostro favore, se c’e’ un contenzioso legale, lo vincerete

Sagittario arriva la fortuna in amore, nel senso che si possono incontrare persone interessanti poi e’ sempre tutto da vedere, possono arrivare inviti, incontri e un po’ di sano divertimento non vi fa certo male, la giornata e’ interessante

Capricorno c’e’ un amicizia di lunga durata che comincia a cambiare direzione e sara’ scelta vostra se mandarla avanti in altri modi o continuare cosi, ci saranno bei discorsi e belle situazioni a voi la scelta, arriva un entrata extra

Acquario per voi giornata faticosa ricominciare a volte per qualcuno e’ davvero faticoso, potrebbero esserci disturbi che arrivano dall’esterno, il consiglio e’ quello d’ignorare completamente e far passare una giornata di apparente calma piu’ velocemente possibile

Pesci arrivano entrate di soldi e finalmente un po’ tutto prende una piega diversa e in piu’ settori vitali, e’ la svolta che aspettavamo e naturalmente questo riporta su il morale e riprende la voglia di fare

