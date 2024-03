Grottaferrata: il Consiglio Comunale approva il Regolamento di tutela del decoro urbano

Nella seduta del 21 marzo, il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità l’adozione del “Regolamento di tutela del decoro urbano”. Un insieme di principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano di Grottaferrata, che l’Amministrazione considera bene primario della comunità.

“Il regolamento non è semplicemente una lista di doveri. Il nostro obiettivo è stato quello di dotare Grottaferrata di un punto di riferimento istituzionale, che incentiva forme di collaborazione e di partecipazione responsabile da parte dei cittadini, favorendone l’azione a tutela della città e normando al contempo situazioni possibilmente lesive del decoro urbano e dell’interesse comune. – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Siamo lieti che questa iniziativa sia stata accolta da tutto il Consiglio Comunale, fattore che testimonia un impegno condiviso di tutte le forze politiche. Ringrazio la Giunta, il Consiglio Comunale e in particolare il Consigliere Mazza, che ha avviato i lavori di questo provvedimento, e il Consigliere Spalletta, che ha proseguito con quanto svolto in precedenza, per lo spirito di condivisione che ha portato a questo importante risultato”.

Il Regolamento contiene una lista dettagliata di divieti di tutte quelle azioni che possono compromettere l’arredo urbano e l’ambiente cittadini, con l’obiettivo di contrastare fenomeni come l’abbandono di rifiuti, il vandalismo, la non raccolta delle deiezioni canine da parte dei padroni, l’abbandono di mezzi di trasporto sul territorio e molto altro. Contiene altresì una serie di oneri di manutenzione, sia in ambito pubblico che privato. Incentiva la collaborazione dei cittadini nel mantenimento del decoro e nella valorizzazione della città. Stabilisce, infine, una serie di sanzioni da applicare caso per caso, secondo le norme di legge, che entreranno in vigore a sei mesi dall’approvazione odierna, per consentire a tutti i cittadini di prendere visione del Regolamento attraverso un’apposita campagna informativa che verrà avviata nelle prossime settimane.

“Il regolamento approvato è uno strumento fondamentale con il quale intendiamo dare un impulso concreto alla cura della nostra città e al benessere dei cittadini – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti –. Semplificherà inoltre l’attività di vigilanza sui comportamenti lesivi del decoro, fornendo sia al nostro Comune che alla cittadinanza un insieme di disposizioni certe su un tema sentito e senza dubbio prioritario per la nostra Amministrazione. Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per questo atto di grande rilevanza per Grottaferrata”.

“Ci riteniamo ampiamente soddisfatti di questo regolamento, che molto presto diffonderemo tra la cittadinanza per consentire un’opportuna informazione – dichiara il Presidente della Commissione Attività Produttive Luigi Spalletta –. Un atto che non escludiamo potrà subire, in futuro, aggiornamenti e miglioramenti sulla base del confronto e del dialogo con i cittadini. Ringrazio il Consiglio Comunale, in particolare il Consigliere Mazza e tutti i componenti della Commissione Attività Produttive, per il grande impegno profuso nella redazione di questo importante documento”.

