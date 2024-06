Guidonia, riaperto al pubblico il “parco dei Frutti”

Nella giornata di ieri ha riaperto al pubblico a Guidonia il “parco dei Frutti”, un’area verde attrezzata ludico-ricreativa presente in via degli Spagnoli a Guidonia centro. Ad aggiudicarsi la sua gestione pluriennale è stato il Gruppo Caravelle srl.

“La riapertura del parco è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo – perché ci consente di restituire la collettività un punto di aggregazione, per grandi e piccoli. L’affidamento in gestione ci consente di garantire la manutenzione dei suoi spazi, la sua messa in sicurezza e un più razionale utilizzo del bene a tutela dell’interesse pubblico”.