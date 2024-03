Astrotarocchi 25 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 25 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete per voi una bella energia e’ prevista nella giornata di oggi, un po’ oscurata dalle preoccupazioni, e la tendenza e’ ad isolarsi, non commettete questo errore, il sostegno di qualcuno che vi vuole bene in questo momento e’ necessario, arrivano notizie di lavoro che si rivelano interessanti, pensateci bene prima di fare qualunque cosa

Toro arrivano anche per voi notizie ma potrebbero essere inviti, e qualche cambio di direzione nelle scelte gia’ fatte potrebbe esserci, accettate l’invito che vi fa stare sicuramente piu’ serene, rispetto ad altri, e’ di quello che avete bisogno, potrebbe esserci anche la firma di un contratto importante, un unione lavorativa o sentimentale duratura nel tempo, la giornata e’ buona

Gemelli arrivano notizie per voi di un amico, che propone qualcosa se trovate che l’idea possa un po’ distrarvi dal quotidiano, be’ che ben venga, ci sara’ un regalo che davvero e’ fatto con il cuore, e l’aiuto da parte di questa persona, davvero disinteressato. Le persone buone sono tantissime e una di queste e’ proprio questa persona, la giornata e’ buona

Cancro si sono fatte delle scelte difficili ma che daranno maggiori soddisfazioni in futuro, e quindi i sacrifici da fare ci saranno ma non avete paura di questo, e infatti lavorerete sodo per riuscire e andrete davvero alla grande, tagliate tutto quello che non serve e viaggiate piu’ leggeri che potete, compresi i pensieri pesanti, arrivano soldi extra

Leone una soluzione arriva all’improvviso, e questo chiarisce una serie di questioni che non si spiegavano, ora potete ripartire con i progetti che vedranno la luce a breve, e qualcosa di vecchio o viene ripristinato, o cambiato con il nuovo, insomma un momento di grande fermento

Vergine la scelta fatta o che farete a brevissimo si rivela fortunata e dopo tanto girare e rigirare, finalmente vede una soluzione decisiva e definitiva a favore vostro, i prossimi giorni, decisamente vedranno una svolta positiva per voi

Bilancia ci potranno essere delle discussioni per dei cambiamenti che vorreste fare e che solo a piccoli passi farete, all’improvviso arrivano notizie e ci saranno dei chiarimenti, finalmente la tranquillita’ ritorna a sorridervi, la giornata e’ tranquilla

Scorpione arrivano notizie di lavoro molto positive per chi aspetta aumenti o cambiamenti di sede o di lavoro, per chi lo cerca, e’ davvero un buon momento, quindi approfittate se di cambiamenti si tratta, la giornata e’ movimentata

Sagittario aumentano per voi le entrate economiche, dopo un periodo faticoso e stressante, piano piano inizia la risalita e tempo alcuni mesi molte cose saranno sistemate, chiaramente c’e’ anche la vostra buona volonta’ da metterci, ma tranquille che farete anche voi la vostra parte, la giornata e’ tranquilla

Capricorno alcuni spostamenti questa settimana saranno rallentati, e il pensiero e’ comunque concentrato altrove, c’e’ un possibile ritorno e una futura stabilita’, tutto dipendera’ da quanto questa persona sara’ convincente con voi, la giornata e’ molto attiva

Acquario respirate aria che sa di primavera, la voglia di uscire, girare anche un po’ divertirvi si fa sentire forte, e non potendo magari farlo, un po’ di nervosismo lo crea, cercate di tenere a bada il nervosismo, a breve una pausa la potrete fare e comunque la giornata e’ di alti e bassi

Pesci le vostre soddisfazioni arriveranno, nel frattempo riuscirete comunque ad avere delle piccole soddisfazioni che diventano un capitale, considerando il momento buio che avete passato, le prossime giornate un po’ di tensione c’e’, ma passa veloce, e’ pesante ma lo ripeto le soddisfazioni arriveranno



Buona giornata

➡️Per consulenze dettagliate potete contattarmi

su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger