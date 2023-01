Ardea, “La via dei Presepi”: successo per la festa della Befana

La Sede dell’ARCI, posizionata nel più suggestivo scorcio medievale della Rocca di Ardea, ha prestato la sua impeccabile location storica per la pittoresca postazione allestita e arredata a festa dalla Associazione Excalibur. La Befana, con tanto di scopa e cappello, si è stagliata con la sua scura sagoma su un tramonto di fuoco e appena giunta sul terrazzo dell’ARCI, ha distribuito ai numerosi bambini in attesa, sorpresi e sorridenti, decine di calze e dolcetti. I ragazzi animatori della Pro loco di Ardea APS hanno continuato la loro Pesca di beneficenza, donando palloncini animalizzati mentre il responsabile del Circolo ARCI offriva ai genitori ed agli intervenuti caldarroste e vin brulé. Gli ospiti hanno visitato i quattro Presepi, realizzati dagli Organizzatori e scattato foto e selfie sulla antistante slitta con renna e Babbo Natale allestita in precedenza da Excalibur con manichini a grandezza naturale e scenografie sotto il Palazzo Sforza Cesarini. Un meraviglioso Arcangelo Michele ha presidiato l’ambientazione, in una grotta, della Natività, con Giuseppe, Maria, il Bambinello, attorniati da Pastori, pecore e animali da cortile.

Raggiunto l’intento degli Organizzatori di proporre, con l’occasione delle Feste natalizie, il riscatto culturale della Rocca rutula, avanzando alle Associazioni, ai commercianti e ai cittadini residenti del centro storico concrete iniziative per rilanciare eventi legati alle tradizioni di Ardea.

L’inaugurazione ufficiale della Via dei Presepi, con la partecipazione del Sindaco e la benedizione del Parroco si è svolta nella mattina dello scorso martedì 20. Nell’occasione Mons. Aldo Anfuso aveva benedetto i presenti ed i Presepi, ricordando come le Feste natalizie siano un momento importante di riflessione morale e di sano incontro tra i cittadini nel ricordo della Tradizione religiosa ed il Sindaco, dopo aver presentato gli auguri di rito a nome dell’Amministrazione comunale, manifestato personale e sincera soddisfazione per l’impegno delle Associazioni del Centro storico che avevano organizzato l’evento. Un particolare riferimento alla prestigiosa ambientazione nella storica Via Catilina, augurandosi che in futuro si realizzassero altre manifestazioni finalizzate a sensibilizzare l’attenzione dei cittadini ai monumenti ed al patrimonio archeostorico di Ardea.

Erano presenti l’Assessora all’Ambiente Anna Lucia Estero, l’Assessore al Commercio Fulvio Bardi, la Delegata agli Eventi Antonella Cofano, numerosi Consiglieri e Dirigenti degli Uffici comunali.

Il sei gennaio l’Amministrazione Comunale è stata rappresentata dal Consigliere di maggioranza Antonio Anastasio, attuale Presidente della Commissione Attività Produttive.

Il dott. Giuseppe Cinelli, referente per gli eventi culturali della Associazione Excalibur a fine manifestazione ha ringraziato gli intervenuti e commentato:

“Ringrazio tutti voi, augurandomi che questa manifestazione sia soltanto una delle tante occasioni di incontro che, in sinergia e collaborazione della Pro loco Ardea e dell’ARCI della Rocca, proporremo nell’anno 2023, già stiamo pensando al Carnevale. Ma, come avrete notato nelle calze c’è un pezzo di carbone: non è a caso. Le Associazioni hanno lavorato ognuna con impegno e dedizione ma, consentitemi un rammarico, non c’è ancora quella coesione e convinzione verso un comune, unico, vincente proposito progettuale. Le Associazioni di Ardea devono innescare una vera e propria azione deflagrante nel settore del turismo culturale e sociale di livello non limitato ai residenti ma volto a far conoscere il territorio e la sua Tradizione storica e di eccellenza oltre ogni confine. Mi auguro, e l’attenzione ed il supporto dimostrato da questa Amministrazione agli eventi proposti, mi conforta, che il 2023 sia un anno decisivo per questo riscatto civile e noi, Associazion, faremo di tutto per sensibilizzare e stimolare i cittadini ad una sana aggregazione nella riscoperta degli storici valori di questa terra. Un ringraziamento personale al sindaco Fabrizio Cremonini che ho visto onnipresente e cordiale nelle manifestazioni realizzate sul territorio.”

A conclusione dell’incontro gli Organizzatori hanno offerto a tutti i convenuti un buffet augurale con panettone e bollicine.