Un successo inaspettato di pubblico, ha reso Grottaferrata capitale della gentilezza e della bellezza per un giorno grazie all’intervento del filosofo Filippo Cannizzo e della delegata alla gentilezza del Comune, Federica Cattani, di sabato 12 Novembre 2022, in occasione dell’iniziativa di presentazione del libro “Lacrime di gentilezza. Sulle tracce della bellezza per una (ri) generazione urbana” presso Palazzo Gutter.

L’iniziativa, nella cornice realizzata dalle opere del Maestro Mario Bruni, ha visto moderare il dibattito Federica Cattani – che ha parlato anche delle numerose iniziative messe in atto come delegata alla gentilezza del comune – con gli interventi di Marta Bonafoni e Massimo Garavini, prima dell’appassionante intervento del filosofo Filippo Cannizzo che ha emozionato e catturato i tantissimi presenti.

Filippo Cannizzo è un filosofo e ricercatore universitario. Ha insegnato a Bologna, Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”, è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e ha coordinato le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazione, per il best seller “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019. È “EU AmbassadorBeauty&Gentletude” 2021-2022.

Da Grottaferrata capitale della bellezza e della gentilezza per un giorno, grazie alle proposte del filosofo Filippo Cannizzo e alla neo delegata alla gentilezza del comune, Federica Cattani, è partito un percorso di cambiamento all’insegna del benessere collettivo e delle persone, della tutela e della valorizzazione della cultura, del miglioramento della qualità della vita fondata sulla bellezza e la sua salvaguardia, bellezza intesa come fonte di lavoro, sviluppo economico, rivalutazione della vita nei comuni del Bel Paese. Verso la rivoluzione della gentilezza e della bellezza, dai Castelli Romani in tutta Italia.

