Giunta comunale di Sabaudia approva la gratuità del trasporto pubblico locale per residenti ultra settantenni e per i portatori di handicap deambulanti

La Giunta comunale di Sabaudia, nel quadro dei provvedimenti tesi a migliorare il benessere della collettività, in particolare delle persone anziane e degli utenti deboli, ha approvato di rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per i cittadini residenti ultra settantenni e per i portatori di handicap deambulanti.

“Abbiamo recepito le tante richieste che in questi mesi ci erano state rivolte dai nostri concittadini ultra settantenni e da coloro che, purtroppo, sono portatori di handicap deambulanti. Con il provvedimento che abbiamo adottato l’Amministrazione dà un segno tangibile a favore di quanti, per età o per motivi fisici, non possono godere di autonoma capacità di movimento e spostamento. Recepire le difficoltà e i bisogni delle persone è uno dei doveri primi di chi amministra la Città” ha commentato il Sindaco Alberto Mosca al termine della riunione della Giunta comunale.

La gratuità del trasporto per le citate categorie di utenti entrerà a regime nei primi giorni di gennaio e sarà valida per tutto il 2023.