Astrotarocchi: 2 gennaio 2023

-Ariete Evitate per oggi circoli viziosi, o se proprio non potete cercate di capire dov’e’ l’errore e modificate la linea, solo in questo modo eviterete le ripetizioni. Possono esserci battibecchi in famiglia

-Toro c’e’ una competenza che voi avete, e che vi torna utile a livello lavorativo per un nuovo accordo, contratto che risolvera’ anche se e’ molto pesante a livello di fatica, qualcosa. Sappiate sfruttare al meglio il momento

-Gemelli Dovrete usare l’energia maschile per fare una scelta, avete piu’ possibilita’ e dovrete usare l’astuzia per avere i giusti riconoscimenti

-Cancro arrivano notizie di una donna o comunque di una persona che ha la chiave per sbloccare qualcosa che riguarda voi, e riuscite a venirne fuori bene

-Leone Siete un po’ ansiosi e confusi, qualcosa sembra non tornarvi, in realta’ potrebbe solo esserci una banalita’ che ha cambiato qualche abitudine, non preoccupatevi. O comunque non e’ il caso di stare in ansia

-Vergine Ci sono dei spostamenti e sembra qualcosa a livello economico che viene spostato da una parte all’altra, oppure per lavoro vi spostate. In ogni caso la giornata scorre liscia

-Bilancia a volte i blocchi ce li generiamo da paure, che nella realta’ non ci sono, evitate i pensieri che bloccano e vi spaventano, non ci sono problemi in questo senso, provate a godere del momento

-Scorpione nuovi inizi e solo con persone con le quali siete affini mentalmente, con quelle che avete le stesse idee, per il resto lascerete tutto indietro. E fate benissimo iniziamo leggeri

-Sagittario chiudete qualcosa e con una persona iniziate qualche altra cosa veramente degna di nota, ci sono guadagni e successo pronti ad aspettarvi

-Capricorno occhio alla fortuna possono ripetersi nell’arco della giornata piccoli aiuti insperati occhi aperti mi raccomando

-Acquario Acquario arrivano notizie possono essere per contratti patti accordi o forse notizie di un matrimonio comunque saranno belle ( le notizie )

-Pesci arrivano riconoscimenti e meriti che sono piu’ che guadagnati attenzione all’improvviso ci possono essere colpi di fortuna che non v’aspettate, non fateveli scappare

Buona giornata ❤