Di seguito una dichiarazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi: “La delibera approvata è di notevole importanza nel percorso di pubblicizzazione di ASM. Il Consiglio, infatti, con l’espressione odierna riconosce la trasformazione di ASM Rieti SpA in società a totale capitale interamente pubblico, secondo quanto disposto con Deliberazione del Consiglio comunale del 27 dicembre dello scorso anno. Si tratta di un passaggio storico, non solo per la società, per i dipendenti, per l’Ente e per le organizzazioni sindacali, ma anche per i futuri servizi offerti alla Città che abbiamo in animo di estendere, potenziare e migliorare. Una tappa fondamentale, dunque, quella di oggi in Consiglio comunale che ha visto anche la presenza di una delegazione di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, a testimoniare la condivisione del progetto in atto. Da oltre un anno e mezzo, ormai, l’Amministrazione comunale aveva aperto un tavolo di confronto permanente insieme alle organizzazioni sindacali all’interno del quale si è proceduto, passo dopo passo, a condividere strategie e decisioni, all’insegna dell’unità di intenti per il miglioramento dell’azienda e dei servizi.